В сбитом в Подмосковье самолете мог быть российский авиаблогер – медиа

В Московской области произошел инцидент с уничтожением гражданского воздушного судна силами противовоздушной обороны. Российские оккупанты приняли легкомоторный самолет за украинский беспилотник, в результате чего он был сбит.

Подмосковный Friendly Fire

Самолет сбили в момент "повышенной готовности" из-за атак БПЛА и во время объявленного режима "Ковер" в московских аэропортах. На борту воздушного судна находились два человека.

В медиа распространяется информация, что одним из погибших является известный российский авиаблогер Павел Кошкин. Он занимался популяризацией частных полетов, делал обзоры на технику и делился опытом пилотирования в своих блогах.

На данный момент официального подтверждения его гибели от следственных органов или родственников не поступало, однако отдельные представители авиационного сообщества в РФ подтверждают, что Кошкин стал жертвой работы российской ПВО в Подмосковье.

