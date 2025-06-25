В российском Таганроге прогремел взрыв в районе завода 'Атлант АЭРО', где производят дроны. Видео

В российском городе Таганрог сейчас частично нет света и воды. Электро- и водоснабжение исчезли после серии взрывов в городе. Официально местные власти об этом не сообщали, однако горожане в пабликах отмечают, что Таганрог был атакован беспилотниками.

Видео дня

В частности, люди сообщают о прилете по заводу "Атлант АЭРО". Там для оккупантов производят БпЛА.

Власти отметили, что в Таганроге из-за падения БПЛА на стадионе "вспыхнула кровля здания, также разрушена стена", а в "Азове обломками БПЛА посечена кровля зернового склада" в порту, где "загорелся камыш". В обоих случаях никто из людей не пострадал.

Однако местные жители рассказывают о взрыве и пожаре именно на заводе и жалуются, что "куда-то исчезли электричество и вода". Вместе с электричеством в городе якобы исчезла связь и, в частности, интернет.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, указанное предприятие – важный узел в российском ВПК, который специализируется на компонентах для боевых беспилотников и систем управления.

Как сообщал OBOZ.UA, в последнее время у оккупантов буквально каждую ночь жалуются на аналогичные взрывы и пожары. Так, прошлой ночью в Московской области россияне жаловались на дроны. Один из них в результате работы российской ПВО попал в многоэтажный дом в Красногорске.

Отдельно отметим, что там, где российская ПВО не вмешивается – обходится без пострадавших среди гражданских. Так, ранее в Генштабе ВСУ подтвердили удар по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области. Этот объект, который не впервые посещают украинские дроны, обеспечивает горюче-смазочными материалами армию РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!