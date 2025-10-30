Враг пытается залатать дыры в ПВО: в ГУР фиксируют сокращение переработки нефтепродуктов в России до 20%

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что государство-агрессор Россия пытается залатать дыры в своей противовоздушной обороне, чтобы прикрыть военно-промышленный и топливно-энергетический комплексы от украинских дальнобойных ударов.

Об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона "Единые новости", а также в Telegram-канале ГУР МО Украины. "Речь идет как о советских комплексах, так и о современных – враг пытается объединять их в одну систему. Это и устаревшие С-300, и более новые С-400, а также так называемая новейшая система С-350 "Витязь"", – пояснил он.

Попытки закрыть небо

По словам представителя ГУР, россияне пытаются создать плотную оборону вокруг крупных городов и стратегически важных объектов. Речь идет о промышленных центрах, военных предприятиях и политически значимых местах.

"Средства противовоздушной обороны имеют все крупные города государства-агрессора, а также, конечно, отдельно прикрываются серьезные промышленные объекты, которые представляют ценность, объекты военно-промышленного комплекса или объекты, которые имеют определенное политическое значение", – отметил Юсов.

Потери врага в промышленности

Несмотря на усилия России, Украина продолжает успешно поражать критическую инфраструктуру противника. По словам Юсова, ключевым показателем является количество украинских дронов, достигающих целей. Это напрямую влияет на способность российской экономики удерживать темпы военного производства.

"По разным оценкам, сокращение переработки нефтепродуктов в РФ составляет от 18% до 20% – это очень большие цифры", – подчеркнул представитель разведки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Россия значительно увеличила производство беспилотников-камикадзе типа "Шахед". Сейчас страна-агрессор выпускает до 2700 единиц в месяц. По словам Юсова, сейчас мощности российских заводов позволяют производить ежемесячно до 2700 дронов "Герань-2" – это русское название иранских "Шахедов".

Кроме ударных беспилотников, Кремль активно производит и так называемые обманки – дроны без боевой части, которые применяются для отвлечения и истощения украинской противовоздушной обороны.

