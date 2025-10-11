Системы ПВО и энергетическое оборудование: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами в ближайшие дни

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшие дни Украина проведет новые переговоры с международными партнерами. Главной темой станет усиление систем противовоздушной обороны и обеспечение энергетическим оборудованием накануне зимы.

Видео дня

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении. Глава государства поблагодарил всех специалистов, которые круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения после российских атак.

По его словам, значительный прогресс достигнут в Киеве, Киевской области и в восточных регионах, однако из-за постоянных обстрелов ситуация в Харьковской, Донецкой и Сумской областях остается сложной.

"Много сделано в Киеве, Киевской области, в восточных областях. Из-за российских обстрелов значительно затруднено восстановление в Харьковской, Донецкой, Сумской областях. Россияне нанесли удар этой ночью по Одессе, это был целенаправленный удар по критической инфраструктуре. Значительную часть дронов удалось нам сбить. Но, к сожалению, не все. Были поражения энергетики в Одессе. Делается все максимально для ремонта, для восстановления энергоснабжения. Я ожидаю доклад по этому поводу после 20 часов", – сказал Зеленский.

Президент также рассказал о разговоре с лидером США Дональдом Трампом, во время которого обсуждались энергетические вопросы и усиление украинской ПВО. Зеленский поблагодарил американскую сторону за готовность помочь.

"Детально работаем с нашими партнерами, чтобы было достаточно поддержки. Будут переговоры еще на днях. Это вопрос об оборудовании, которое мы накапливаем в резерве на зиму, а также сейчас используем в громадах. Также о необходимых финансах. Конечно, еще ПВО. Только системы ПВО, когда их достаточно, гарантируют защиту. Мы работаем, чтобы были ракеты для систем", – сказал он.

Трамп спрашивал о ситуации в столице, в других наших регионах. По словам Зеленского, мир видит, что делает Россия и как она пытается воспользоваться тем, что лидеры мира сосредоточены на попытке завершить войну на Ближнем Востоке.

"Большие шансы там на то, что соглашение сработает. Чем больше мира, чем больше безопасности в одном регионе, тем больше возможностей это дает всем в мире. Украина всегда именно с такой позиции призывает мир поддерживать нашу защиту, поддерживать нашу работу здесь, в Европе, ради безопасности", – сказал он.

Зеленский отметил, что Россия остается главным источником полномасштабной войны в мире и продолжает искать любую возможность нанести новые удары, особенно тогда, когда внимание международного сообщества приковано к другим регионам.

Президент выразил уверенность, что Соединенные Штаты Америки и другие партнеры Украины и в дальнейшем будут действовать решительно, чтобы усиливать давление на агрессора, обеспечивать поддержку и защиту украинцев и помогать стране выстоять.

Отдельно он упомянул о переговорах с премьер-министром Канады. Среди тем – энергетическая поддержка и программа PURL, позволяющая Украине покупать американское вооружение, в частности ракеты для систем Patriot.

"Я благодарю всех партнеров в НАТО, кто уже в программе, и мы будем благодарны Канаде за расширение ее участия. Также скоординировали наши контакты с другими лидерами, с другими странами. По итогам сегодняшних разговоров с лидерами уже дал необходимые поручения нашей команде – военным, Офису, Министерству иностранных дел. Результаты должны быть. Спасибо всем, кто с нами, спасибо всем, кто с Украиной! И спасибо кто с нашими людьми, кто помогает нашему государству, кто помогает нашим общинам, всем тем, кто сейчас в этом нуждается. Важно поддерживать друг друга – вся Украина тогда станет сильнее", – резюмировал он.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что гражданская и энергетическая инфраструктура остается главной целью российских ударов перед отопительным сезоном. Он призвал США, страны ЕС, "Большую семерку" к решительным действиям – усиление санкций против России и поставки систем ПВО, чтобы защитить украинское население.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна дать ответ России после террористических обстрелов энергетики, которые устроили оккупанты. Он отметил, что уже есть понимание, что нужно сделать дальше.

