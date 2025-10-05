В Белгороде прогремели мощные взрывы: вспыхнула подстанция, в городе пропал свет и вода. Фото, видео

Вечером 5 октября в российском Белгороде и окрестных районах снова пропал свет и вода. Местные жители сообщают, что после серии мощных взрывов в городе вспыхнула подстанция, а часть области осталась без электроснабжения.

Информацию распространяют белгородские паблики, которые пишут, что под удар попала подстанция "Луч". Пользователи в комментариях отмечают, что электричество и водоснабжение исчезли практически во всем городе.

"Из-за удара по подстанции в Белгороде электричества нет в ближайших к городу районах. Об отключении сообщают жители Яковлевского округа", – говорится в одном из местных сообщений.

Энергосистема под ударом

Местные паблики также предупредили жителей о "ракетной опасности на всей территории Белгородской области". Людей призвали оставаться дома, не подходить к окнам и ждать официальных указаний властей. Сообщается о масштабных перебоях с электричеством, водоснабжением и работой светофоров.

Губернатор области Вячеслав Гладков подтвердил повреждения энергетической инфраструктуры. По его словам, аварийные бригады выехали на места, а больницы переведены на резервное питание.

"Есть повреждения энергетики. Все аварийные бригады работают. Больницы сейчас получают электричество от генераторов. Через 40 минут состоится срочное заседание правительства региона", – заявил он в своем вечернем обращении.

Паника среди населения

Жители Белгорода активно делятся видео взрывов и пламени, охватившего территорию подстанции. В городе отключена часть уличного освещения, не работают магазины и банкоматы, а транспорт курсирует с большими задержками. Некоторые районы остались без связи и интернета.

Местные больницы работают в чрезвычайном режиме, а чиновники готовят план восстановления энергоснабжения. Гладков пообещал обнародовать детали "после оценки масштаба повреждений". Тем временем жители продолжают оставаться без света и тепла.

Белгород в темноте снова

Напомним, первый массовый блэкаут в Белгороде произошел 28 сентября, когда были выведены из строя Белгородская ТЭЦ и подстанция "Луч". Тогда город оставался без электричества почти двое суток, а свет удалось вернуть только 30 сентября.

После тех событий в городе не работали лифты, останавливались трамваи, магазины переходили на наличный расчет, а часть улиц утонула в темноте. Похожая ситуация наблюдается и сейчас – Белгород снова накрыл масштабный энергетический коллапс.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Волоконовке Белгородской области 28 июня вспыхнул пожар. Местные жители утверждают, что горит электроподстанция. Также россияне обвиняют в пожаре "атаку беспилотника". О пожаре, вероятно, на электроподстанции в Волоконовке местные Telegram-каналы начали писать после 11 часов дня.

