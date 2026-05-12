В российской Перми прогремел взрыв на НПЗ и вспыхнул мощный пожар: что известно. Фото

12 мая в российском городе Пермь снова прогремели взрывы на нефтеперерабатывающем заводе. На месте образовался пожар, в небо поднимается дым.

Об этом сообщил канал Exilenova+, опубликовав фото с места происшествия. Пока неизвестно, связаны ли взрывы с атакой БПЛА.

Что известно

"В Перми сегодня тоже раздавались взрывы. Расстояние от ГКУ— 1500 км, в последнее время БПЛА летают туда как к себе домой", – говорится в сообщении.

На месте взрыва местные фиксируют пожар, на фото видно густой дым. Связано ли это с атакой БПЛА, пока неизвестно.

Позже Supernova+ сообщило, что взрывы не связаны с БПЛА.

"Пермь. Не БПЛА", – говорится в сообщении канала.

Предварительные взрывы в Перми

Отметим, в российской Пермив четверг, 7 мая прогремели взрывы. Линейно-производственную диспетчерскую станцию "Пермь" атаковали украинские беспилотники, на месте удара поднимался дым. Из-за атаки взорвались четыре последних резервуара с нефтью. Дополнительно сообщалось, что в городе, вероятно, были атакованы сразу два энергетических объекта. Очевидно, кроме ЛПДС, удар пришелся и по территории самого завода.

Перед этим 30 апреля на территории Перми уже был атакован нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". На месте возник пожар, в небо поднялся густой белый дым. Впоследствии стало известно о еще одном прилете – на завод Лукойл-Пермнефтеоргсинтез.

Накануне, 29 апреля, снова в Перми были взрывы. Там пожаловались на атаку Сил обороны Украины. В городе были слышны взрывы, после которых вспыхнул мощный пожар.

Под ударом оказалась "Транснефть", вспыхнул пожар. В Exilenova+ отметили, что горит ЛПДС "Пермь" – узловая станция системы "Транснефти", отвечающая за перекачку, хранение и распределение нефти по магистральным трубопроводам.

"Через объект проходят потоки в направлении Пермского НПЗ, других промышленных центров и экспортной инфраструктуры РФ. Далее сырье заходит в общую систему транспортировки и может направляться в порты Приморск, Усть-Луга, Новороссийск и Туапсе", – отметили в канале.

Как сообщал OBOZ.UA, в СБУ раскрыли подробности операции по поражению НПЗ и нефтеперекачивающей станции в Перми. По информации спецслужбы, операцию осуществили специалисты Центра специальных операций "Альфа", выполняя задачи, поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским.

