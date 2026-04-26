В российской колонии умер политзаключенный, которого посадили за комментарий в VK про Кадырова: что известно

В России в одной из колоний умер политзаключенный Олег Тырышкин. Мужчине было 64 года, его приговорили к двум годам лишения свободы за комментарий во "ВКонтакте" по поводу убийства отца Рамзана Кадырова Ахмата 9 мая 2004 года.

Об этом RusNews 25 апреля сообщили активисты, которые переписывались с политзаключенными. По их словам, причиной смерти Олега стали проблемы с сердцем.

На момент смерти мужчина, предположительно, находился в Кемеровской области, но точное его местоположение было неизвестно из-за этапа.

24 апреля Олега Тырышкина исключили из списка "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга, но тогда не было известно, что причиной стала смерть мужчины.

Что известно про заключенного

Олег Тырышкин – бывший профсоюзный активист и шахтер из Кузбасса, 12 мая ему должно было исполниться 65 лет.

Пенсионер был обвинен в "оправдании терроризма" за комментарий во "ВКонтакте" по поводу убийства Ахмата Кадырова в результате взрыва на стадионе в Грозном 9 мая 2004 года. В 2024 году Тырышкина приговорили к двум годам лишения свободы. Мужчина должен был освободиться из колонии в декабре 2026 года.

В марте 2025 года суд рассматривал апелляцию Тырышкина. Несмотря на его плохое самочувствие, судья отказался прерывать заседание.

Ранее Олега Тырышкина дважды штрафовали по административным статьям из-за его высказываний в интернете. Анжеро-Судженский городской суд назначил ему штраф в две тысячи рублей по статье о демонстрировании нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Поводом стала публикация фотографии диктатора Владимира Путина в нацистской форме. Также Тырышкина оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о публичном неуважении к органам государственной власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) из-за комментариев про Путина во "ВКонтакте".

Как сообщал OBOZ.UA, в России пропал осужденный Никита Журавель, которого ранее жестоко избил сын главы Чечни. Связь с ним потеряна еще в конце декабря во время этапирования, и с тех пор нет никаких подтверждений, что он жив.

