В России засекретили данные о состоянии воды и песка в Анапе после разлива мазута: экоактивисты бьют тревогу

Российские власти засекретили данные о состоянии воды и песка в Анапе после разлива мазута, который произошел в декабре 2024-го года в Керченском проливе. Роспотребнадзор отказался предоставлять соответствующую информацию.

Об этом говорится в ответе на официальный запрос депутата Совета муниципального образования Анапы Олега Янцена. В Роспотребнадзоре отметили, что регулярно направляют результаты мониторинга только в правительственную комиссию, созданную для ликвидации последствий крушения танкеров с мазутом

В ведомстве добавили, что протокол правительственной комиссии запрещает им делиться со СМИ и блогерами информацией по этой теме.

Напомним: утром 15 декабря 2024 года два российских танкера с мазутом почти затонули у побережья временно оккупированного Крыма. Штормовое море буквально разломило пополам корабли "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", погиб один из членов экипажа.

Нефтепродукты, которые вытекли из танкеров, вынесло на берег в Краснодарском крае, из-за этого пострадали животные. Мазут дошел и до пляжей российской Анапы.

Местные жители были вынуждены очищать песок от мазута самостоятельно. В конце марта 2026 года вице-премьер Виталий Савельев заявил, что более 90% мазута с пляжей было убрано, а вода пригодна для купания.

"Все будет по плану, и мы откроем пляжи к 1 июня текущего года для наших граждан", – сказал он.

Тем временем местные экоактивисты бьют тревогу. Они считают, что по аналогии с Анапой власти будут скрывать и данные о ситуации в Тупсе.

"Ух ты конечно... Секрет он и в Африке секрет, а не только в Анапе. Могу представить какие ответы будут по Туапсе... Ведь за почти 4 недели мы только раз увидели в канале Оперштаба, что есть какие то превышения в воздухе. Напомню, что в нефти около 1000 различных химических веществ и че в почве, воде, пляже, растениях, собаках и птицах пока известно одному Богу", – написал Евгений Витишко.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за аварии двух российских танкеров в Керченском проливе пострадало не только Черное, но и Азовское море. Нефтью, которую транспортировал один из кораблей, загрязнена часть побережья в Запорожской области, в частности, Приазовский национальный природный парк.

Также мы писали о том, что из-за аварии российских танкеров в Черном море погибли более трех десятков дельфинов. Их тела начало выносит на берег.

