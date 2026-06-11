В России возникли проблемы с вербовкой на фронт: в ISW раскрыли, на какие меры идет Кремль

В России сокращается количество людей, которые подписывают контракты на военную службу. Из-за больших потерь на войне и недостатка новых военных Кремль уже прибегает к дополнительным мерам, чтобы пополнить оккупационное войско.

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Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW). Специалисты ссылаются на одно из российских медиа, которое проанализировало расходы федерального бюджета РФ.

Кампания Кремля по мобилизации добровольцев в армиюдемонстрирует все больше проблем. Причиной этого являются большие потери оккупантов на поле боя и рост расходов на войну.

По данным СМИ, в первом квартале 2026 года единовременные выплаты после подписания контракта с Министерством обороны России получили 71,2 тысячи человек. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Также в течение всего 2025 года контракты с российским Минобороны подписали 363,9 тысячи человек. Это на 10% меньше, чем было в 2024 году.

Аналитики отмечают, что на фоне постоянного роста потерь, России становится все труднее поддерживать необходимый уровень набора военных. Для того чтобы компенсировать нехватку людей в армии, российские власти уже привлекают резервистов, увеличивают размер выплат за подписание контрактов и расширяют скрытые мобилизационные мероприятия.

В ISW напомнили, что Кремль и в дальнейшем считает своим главным преимуществом над Украиной большее количество личного состава. Однако преимущество Украины в использовании тактических беспилотников по всей линии фронта и ударных средств средней дальности фактически нивелировало это преимущество. По оценке аналитиков, из-за этого российское войско имеет непропорционально большие потери как в живой силе, так и в технике.

Напомним, студенты на временно оккупированных территориях Украины и в российских вузах сообщают о давлении во время подготовки к летней сессии. Администрации учебных заведений используют угрозу неудовлетворительных оценок и отчисления как инструмент для склонения молодежи к заключению контрактов с Министерством обороны РФ.

Также OBOZ.UA сообщал, по мнению нардепа Романа Костенко, мобилизация в России от 300 до 500 тысяч человек может существенно изменить ход войны и создать серьезные вызовы для Украины. Вместе с тем нельзя полностью исключать вероятность применения оккупантами тактического ядерного оружия на фронте, чтобы прорвать украинскую оборону.

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