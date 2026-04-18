В России военный-дезертир расстрелял полицейских: есть погибший и раненые. Видео

Правоохранители РФ задержали мужчину, который открыл стрельбу по полицейским при попытке задержания. Нападавшим оказался военный, самовольно оставивший место службы и находившийся в розыске.

Инцидент произошел 16 апреля в Оренбургской области. Об этом сообщает МВД и Следственный комитет РФ.

Стрельба произошла в поселке Аккермановка, где полицейские пытались задержать подозреваемого. Во время операции мужчина открыл огонь, в результате чего один правоохранитель погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести. Погибшим оказался старший лейтенант полиции, которому в тот день исполнилось 28 лет.

После нападения злоумышленник скрылся, однако впоследствии его обнаружили и заблокировали в районе села Белошапка. В результате спецоперации мужчину задержали и взяли под стражу.

Предварительно известно, что его разыскивали по статье о самовольном оставлении воинской части или места службы. Следственные органы РФ открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Харьковской области военнослужащий армии РФ, который ранее отбывал наказание и подписал контракт с минобороны России, открыл огонь по своим. В результате стрельбы погибли шестеро российских военных, еще двое получили ранения.

