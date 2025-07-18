В России углубляется коллапс угольной промышленности: разведка рассказала о последствиях

Российская угольная промышленность находится в глубоком кризисе, и этот коллапс значительно усилился после потери европейского рынка и падения мировых цен.

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Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины. По ее данным, под угрозой закрытия оказались уже более полусотни российских угольных предприятий.

Так, в начале прошлого года в России в целом работали 179 угледобывающих предприятий: 52 шахты и 127 разрезов.

Совокупные убытки угольной отрасли за период с января по май 2025 года достигли уже 1,44 млрд долларов. Ожидается, что до конца года потери будут на уровне около 4 млрд долл.

Основной причиной кризиса является европейское эмбарго, которое было введено в августе 2022 года. Запрет на импорт из России заставил страну-агрессора искать новые рынки для почти четверти своего экспорта.

Кроме того, на состояние российской отрасли повлияло резкое падение цен на уголь после пиковых значений 2022 года.

В разведке отмечают, что именно потеря ключевого рынка стала катализатором критической ситуации, хотя в российской угольной промышленности есть и внутренние проблемы, среди которых – изношенность инфраструктуры, логистические ограничения.

Не идет на пользу также ограниченная пропускная способность "Российских железных дорог" (РЖД) на восточном направлении, куда теперь направлены основные потоки угля.

По прогнозам разведки, закрытие шахт будет иметь значительные социально-экономические последствия, особенно для моногородов и угольных регионов, таких как Кемеровская область. Ситуацию не спасут никакие правительственные меры, убеждены в Службе внешней разведки Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, западные санкции убивают угольную промышленность России – одну из крупнейших отраслей страны-агрессора. В целом, по данным Росстата, угольная отрасль России понесла 80 млрд рублей сальдированного убытка в период с января по ноябрь 2024 года.

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