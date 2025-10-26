В России участились 'внезапные' возгорания релейных и электрощитовых шкафов. Видео

В России в последнее время участились случаи "внезапных" возгораний железнодорожной инфраструктуры. На территории страны-агрессора активно горят релейные шкафы и электрощитовые.

Преимущественно горит инфраструктура, задействованная в обеспечении агрессии против Украины. Об этом OBOZ.UA сообщили информированные источники в украинской разведке.

Что известно о пожарах

По информации источника, в последнюю неделю в России усилилась "эпидемия" поджогов и "самовоспламенений" электрощитовых, релейных шкафов на железных дорогах и других составляющих инфраструктуры, задействованной в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины.

Как сообщают источники в украинской разведке, внезапные пожары на ключевых узлах российской логистики и электропитания произошли практически на всей территории страны-агрессора.

В частности, электрощитовые, релейные шкафы и вышки связи только за последнюю неделю горели в Москве, Иркутской области, Вологде, Стерлитамаке, Калачинском, Пионерском, Заречном, Красноселье, Мраморном и других населенных пунктах.

На одном из обнародованных видео представители местного движения сопротивления поджигают инфраструктуру с помощью керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей. В результате российские оккупанты лишаются электричества и связи, а путинская армия испытывает трудности в логистике.

"Внезапные поджоги, неожиданные взрывы, "ГУРкот" и "бавовна" усиливаются и распространяются по всей территории рф. Продолжение следует, инфраструктура будет гореть ярче, а в домах россиян наоборот – будет становиться темнее", – сообщают представители движения сопротивления.

Напомним, в российской Тульской области утро 26 октября выдалось громким: в регионе объявили "дроновую опасность". Местные жители утверждают, что начиная с 5 часов утра слышали не менее десяти взрывов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне дроны атаковали подстанцию ЛЭП в Волгоградской области. На важном для энергосистемы государства-агрессора объекте вспыхнул пожар. Не так давно эта подстанция уже была атакована.

