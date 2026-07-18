Российский оборонно-промышленный комплекс столкнулся с новым витком бюрократического давления. В Кировской области стратегические предприятия, обеспечивающие нужды военной экономики, начали массово штрафовать за невыполнение квот по набору сотрудников в так называемые "добровольные отряды" для защиты цехов от беспилотников.

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Под удар проверяющих органов попали такие крупные заводы, как "Лепсе", "Сельмаш" и "Маяк". Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Рабочие вместо ПВО

История берет свое начало в конце 2025 года, когда руководство Кировской области на фоне регулярных налетов БПЛА пришло к выводу, что даже глубокий тыл нуждается в защите. Решение проблемы было принято в сугубо административном стиле: оборонные заводы обязали создать внутренние гражданские отряды противовоздушной обороны из числа собственных сотрудников.

Однако инициатива мгновенно столкнулась с суровой реальностью. Желающих добровольно дежурить на крышах и объектах вместо работы у станка на предприятиях практически не нашлось.

Судебные споры и принуждение на заводах

Руководство оборонных предприятий попыталось оспорить наложенные штрафы в судах, обнажив системный кризис управления. На заводе "Лепсе" юристы предприятия в суде открыто признали, что агитация среди сотрудников не дала результата. Штраф заводу отменили лишь после того, как план по "резервистам" был выполнен с применением административного давления.

Администрация завода "Сельмаш" пыталась апеллировать к правовым нормам, указывая, что региональный оперативный штаб не имеет полномочий навязывать трудовые квоты, а принудительная запись персонала в "живой щит" прямо противоречит законодательству. Суд лишь незначительно снизил сумму штрафа, и то после того, как завод предоставил отчет о доборе нужного числа людей.

Руководство предприятия "Маяк" высказалось наиболее жестко, заявив, что подобные финансовые санкции создают серьезные риски и могут напрямую сорвать выполнение государственного оборонного заказа.

Вооружение за свой счет

На фоне штрафов за нехватку людей Федеральная налоговая служба РФ продемонстрировала иной подход, разрешив бизнесу списывать расходы на антидроновые ружья и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для уменьшения налога на прибыль.

Если стоимость средств защиты превышает 100 тыс. рублей, их разрешено ставить на баланс как основные средства и амортизировать годами. Фактически предприятиям дали понять: спасение от воздушных угроз полностью перекладывается на их собственные бюджеты.

Тупик военной бюрократии

Ситуация вокруг кировских заводов наглядно демонстрирует внутренние проблемы российской государственной машины. Пока одно ведомство наказывает заводы за дефицит "добровольцев" для охраны периметра, другое стимулирует их закупать боевую технику вместо модернизации производства.

В украинские разведке подчеркивают, что попытки обложить всю территорию страны системами РЭБ или выставить гражданские патрули вокруг каждого цеха не способны решить проблему безопасности, пока продолжаются боевые действия. Единственным реальным способом обезопасить промышленность и сохранить человеческие жизни остается немедленное прекращение войны против Украины и вывод войск.

Напомним, в Ногинске Московской области РФ ночью 18 июля раздались мощные взрывы. После них жители города увидели сильный пожар и дым, поднимавшийся в небо над местом взрывов.

Как сообщал OBOZ.UA, подвергся нападению крупнейший логистический хаб России сразу в нескольких регионах. Речь идет об объектах крупнейшего маркетплейса РФ – Wildberries – в Электростали Московской области и в Котовске Тамбовской области. В последнем случае власти сообщили о погибших и десятках раненых сотрудников.

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