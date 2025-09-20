Российский бизнес переживает кризис: количество зарегистрированных компаний упало до самого низкого уровня за 15 лет. По состоянию на 1 сентября 2025 года в Едином госреестре юридических лиц РФ осталось лишь 3,17 млн предприятий, тогда как в 2023 году их было 3,29 млн.

Об этом сообщила пресс-служба Службы внешней разведки. Ключевые причины – высокая ключевая ставка Центробанка (21% полгода) и усиление налогового контроля.

Только в 2024 году налоговая ликвидировала 100 тыс. компаний, в 2023 – 172 тыс., а в 2022 – более 214 тыс. Это не улучшает рынок, а наоборот – уменьшает конкуренцию, сокращает рабочие места и тормозит инновации.

В первой половине 2025 года "смертность бизнеса" почти в полтора раза превысила его "рождаемость" – впервые с 2022 года, когда после санкций многие компании покинули рынок. Чаще всего закрывались торговые, строительные и промышленные предприятия.

Несмотря на снижение ключевой ставки до 17%, бизнес в России продолжает сворачиваться. Экономика страны погружается в затяжной кризис, что особенно поражает малый и средний бизнес и ограничивает развитие ключевых отраслей.

Как сообщал OBOZ.UA, в закрытых демографических отчетах России говорится, что за следующие 50 лет население страны может сократиться минимум на четверть. Одна из главных причин — развязанная война против Украины, из-за которой гибнут и получают ранения миллионы мужчин.

