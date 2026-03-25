В России школьников заставляют работать на нужды армии: всплыли подробности

В России школьников массово привлекают к изготовлению снаряжения для армии во время учебного процесса. Речь идет о сотнях тысяч детей, которые выполняют такие работы на обязательных уроках труда.

Видео дня

Масштабы явления охватывают большинство регионов страны и продолжают расти. Об этом свидетельствует расследование "Верстка" и проекта "Не норма".

По данным исследования, по меньшей мере 1017 школ в 77 регионах России официально отчитывались о привлечении учащихся к изготовлению снаряжения для военных. Работы выполняются во время уроков "Труда (технологии)", которые являются обязательными в учебной программе.

Аналитики проектов проанализировали более 50 миллионов публикаций в школьных сообществах в соцсетях и пришли к выводу, что с начала полномасштабной войны против Украины эта практика только усиливается.

Во многих случаях школы фактически превращаются в так называемые "швейбаты", где дети массово изготавливают продукцию для фронта.

В частности, школьники занимаются созданием разнообразного снаряжения – в целом зафиксировано не менее 57 видов изделий. Среди них элементы экипировки и маскировки, средства для сна и гигиены, медицинские изделия, вспомогательные вещи, а также даже продукты питания.

Наибольшее количество таких школ зафиксировано в Башкортостане, Краснодарском крае и Татарстане. В то же время в Москве подобные случаи встречаются значительно реже.

Исследователи отмечают, что количество публикаций с фото и отчетами об изготовлении военного снаряжения во время уроков ежегодно растет. Это свидетельствует о системности и расширении практики.

Отдельно подчеркивается, что такой труд не оплачивается. В то же время отказаться от участия фактически невозможно, поскольку уроки труда являются частью обязательной школьной программы.

Таким образом, по выводам авторов расследования, в России сформировалась масштабная система привлечения школьников к обеспечению нужд армии, которая интегрирована непосредственно в образовательный процесс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!