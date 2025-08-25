В России произошел мощный взрыв на танкере, перевозившем бензин: вспыхнул пожар

В российском морском порту Анадыря на танкере "Онемен", перевозившем бензин, произошел мощный взрыв. После этого возник пожар, который удалось потушить.

Об этом сообщили российские СМИ. По официальной информации, взрыв произошел из-за пара топливной жидкости, а разлива топлива якобы не было.

В сети показали фото с танкера "Онемен". Судя по снимкам, взрыв был такой силы, что вырвало часть палубы над танком.

Сейчас судно "Онемен" отбуксировано в порт Анадырского порта.

Также пострадали двое членов экипажа – капитан и практикант. Их госпитализировали, они находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 августа в результате неосторожного обращения со взрывчатыми веществами на пороховом заводе "Эластик" (Шиловский район, Рязанская область) произошел взрыв. Предварительно, погибло 14 человек, еще 19 считаются пропавшими без вести. Пострадавшими признаны 149 человек (40 пока госпитализированы).

