В России произошел мощный взрыв на пороховом заводе в Рязанской области: уничтожены здания и снаряды

15 августа в результате неосторожного обращения со взрывчатыми веществами на пороховом заводе "Эластик" (Шиловский район, Рязанская область) произошел взрыв. Предварительно, погибло 14 человек, еще 19 считаются пропавшими без вести. Пострадавшими признаны 149 человек (40 пока госпитализированы).

О деталях инцидента пишет Telegram-канал "Досье шпиона". Отмечается, что завод на котором произошел взрыв специализируется на производстве оборонной продукции широкого спектра. В частности пороха, взрывчатые вещества (тротил, гексоген), корпуса 152 мм снарядов, корпуса 120 мм мин (и дальнейшее снаряжение их), подрывники, а также другие виды спецхимии.

По имеющейся информации взрыв произошел в здании, где происходил процесс нитрации тринитротолуола (тротил).

В результате взрыва:

– Полностью уничтожено четыре здания завода (производственные помещения, склад пороха).

– Повреждены семь зданий.

– Потеряно около 300 т пороха для артиллерийских снарядов.

– Потеряно около 600 единиц 152 мм снарядов.

Стоит отметить, что по информации некоторых российских СМИ по состоянию на вечер, 18 августа, во время взрыва погибло уже 23 человека.

Предварительная причина – нарушение техники безопасности. В сеть попали видео момента взрыва и мощного пожара на объекте.

Стоит отметить, что в 2021 году на заводе "Эластик" также произошел взрыв цеха по производству пороха частного производителя взрывчатки "Разряд". Тогда погибло 17 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 августа дроны атаковали Самарскую область. Целью оказался НПЗ в Сызрани, на объекте вспыхнул мощный пожар. Поражение нефтезавода подтвердили в Генштабе ВСУ.

