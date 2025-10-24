В России приговорили проукраинскую блогершу из Мелитополя к 14 годам заключения: в чем ее обвинили

Так называемый "южный окружной военный суд" в Ростове-на-Дону осудил 21-летнюю администратора мелитопольского городского Telegram-канала "Мелитополь это Украина" Яну Суворову. Девушку признали виновной в совершении "теракта со значительным ущербом в составе группы, шпионаже, участии в террористическом сообществе" и определили ей "наказание" в виде 14 лет тюрьмы.

Об этом сообщает ИМИ. Несколько российских оппозиционных изданий уточняют, что Суворова признала "вину" в обмен на смягчение наказания.

"Дело шпионов"

Суворову российские оккупанты похитили 20 августа 2023 года. В этот день в оккупированном Мелитополе произошли массовые похищения (в РФ это преступление почему-то называют "задержанием") журналистов и блогеров, которых российские силовики связывали с местными пабликами "Мелитополь это Украина", "РИА-Мелитополь" и др.

По версии ФСБ, указанные проукраинские каналы использовались "для сбора разведывательной информации и психологического воздействия на жителей региона".

В чем обвинили Суворову

"Суд" проходил в закрытом режиме. Однако издание "Медиазона" утверждает, что Суворову и ее коллег обвиняли в том, что они были наводчиками обстрела из РСЗО HIMARS по зданию мелитопольского колледжа, где располагались захватчики из росгвардии и ФСБ.

Обстрел был осуществлен 27 марта 2023 года, причем ни один человек в здании не пострадал, потому что силовики "эвакуировались, как только в городе объявили ракетную опасность". По крайней мере, так сообщили сами оккупанты.

Как сложилась судьба других похищенных украинцев

В начале сентября вышеупомянутый "суд" в Ростове назначил 15 лет заключения 27-летнему Владиславу Гершону, другому админу "Мелитополь это Украина". Одновременно коллаборационисты и россияне в "Запорожском областном суде" в оккупированном Мелитополе вынесли приговор админу "РИА-Мелитополь" Георгию Левченко, ему "дали" 16 лет строгого режима.

Еще один фигурант дела мелитопольской "агентурной сети" Марк Калиуш летом этого года попал на "принудительное лечение", а в конце августа он вернулся в Украину по обмену и рассказал об избиениях, пытках током и издевательствах во время следствия.

Как сообщал OBOZ.UA, вышеупомянутый "южный суд" также назначил 15 лет колонии общего режима жительнице временно оккупированного Симферополя Алине Грек. Россияне сделали девушку фигуранткой дела о якобы государственной измене, прохождении обучения террористической деятельности и подготовке к теракту.

