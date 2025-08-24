Принудительно отправили в психбольницу: из плена вернулся похищенный оккупантами мелитопольский журналист

В День Независимости, 24 августа 2025 года, Украина провела очередной комбинированный обмен и вернула домой восьмерых гражданских. Среди них – мелитопольский журналист Марк Калиуш, похищенный оккупантами в 2023 году.

О его освобождении сообщила руководитель регионального центра Координационного штаба Юлия Павлюк. По ее словам, вместе с Калиушем на свободу вышел и журналист Дмитрий Хилюк, которого держали в плену с 2022 года.

"Наконец на свободе двое украинских журналистов: Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш. Они были незаконно задержаны оккупантами в 2022 и 2023 годах", - написала она.

Что известно о Марке Калиуше

Марк Калиуш, известный как модератор телеграм-канала "Мелитополь — это Украина", был похищен вместе с другими журналистами в августе 2023 года во время временной оккупации Мелитополя. В июле 2025 года российский суд снял обвинения против него, однако сразу после этого журналиста принудительно поместили в психиатрическую больницу с диагнозом "шизофрения".

Среди других освобожденных граждан – медик Сергей Ковалев из батальона "Госпитальеры", который спасал жизни во время осады "Азовстали", и бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко, который отказался сотрудничать с оккупантами.

Что известно об обмене пленными 24 августа 2025 года

В День Независимости Украина и РФ провели 68-й обмен пленными. Президент Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются воины ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и гражданские. Большинство из них были в плену с 2022 года.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ) информировали, что среди освобожденных – восемь гражданских.

А среди возвращенных воинов – представители практически всех подразделений Сил обороны Украины, все относятся к рядовому и сержантскому составу.

Также возвращаются те, кого враг поработил на оккупированных территориях, в частности в Крыму.

