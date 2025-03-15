В России показали последствия атаки на полигон в Мулино: есть пострадавшие военные

Накануне, 14 марта, Украина нанесла удар по российскому военному полигону в Мулино Нижегородской области. На объект, где проходят подготовку до 30 тысяч оккупантов в год, прилетели украинские беспилотники.

Видео дня

Известно о минимум двух раненых среди российских военнослужащих, повреждено одно из зданий 333 центра боевой подготовки. Подробности атаки, а также фото и видео ее последствий опубликовало независимое российское издание ASTRA.

О том, что полигон в Мулино подвергся атаке украинских дронов, ASTRA сообщила еще вчера. Однако детали о последствиях удара стали известны лишь спустя сутки.

"По данным источников среди военнослужащих, повреждено административное здание 333-го Центра боевой подготовки. Как дополнили источники "Астры" в экстренных службах региона, ранены двое военнослужащих", – отмечено в сообщении.

В видео с моментом атаки дрона по полигону попало бело-зеленое здание. По данным ASTRA, оно принадлежит 333-му Центру боевой подготовки Сухопутных войск, строительство которого завершили в 2018 году.

"Центр сочетает традиционные полигоны с современными компьютерными технологиями. Полигон площадью 34×27 км оснащен танкодромами, вододромами и различными тренировочными зонами. Пропускная способность Центра — до 3 бригад в год, с возможностью обучения 700 военнослужащих одновременно и подготовки 30 тысяч человек ежегодно", – поделились журналисты данными из открытых источников.

Также журналисты добавили: в день атаки Росавиация сообщила, что аэропорт Стригино в регионе временно не принимал и не отправлял авиарейсы.

"Власти атаку на военный полигон до сих пор не комментировали", – отмечает ASTRA.

Издание добавило, что Мулино известно не только вчерашним прилетом. Ранее российские журналисты рассказывали о том, что на территории дислоцирующейся в этом населенном пункте воинской части 36994 (272 мотострелковый полк, участвовавший в полномасштабном вторжении России в Украину и засветившийся в боях на Луганщине и на севере Харьковской области, в том числе в районе Волчанска) россияне устроили пыточную.

Там удерживали и подвергали насилию мобилизованных россиян, которые отказывались выполнять приказы командования.

Пыточную обустроили в разрушенном здании на территории штаба 47 дивизии

"Минимум троим удерживаемым сломали ребра полицейской дубинкой, а затем отправили обратно на войну — как утверждал источник ASTRA, чтобы "замять" этот инцидент. Фамилии всех четырех пострадавших есть в распоряжении редакции", – пишет издание.

Напомним, накануне ASTRA со ссылкой на очевидцев сообщила, что днем 14 марта в Нижегородской области РФ была атакована территория одного из крупнейших военных полигонов в России и воинской части в поселке Мулино. Момент атаки неизвестного БПЛА попал на видео. Однако ранее о последствиях атаки данных не было.

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