В России формируется закрытое цифровое пространство под контролем спецслужб – ГУР

Российская Федерация умышленно закрывает собственное информационное пространство, вытесняя независимый контент. Этот процесс начался задолго до полномасштабного вторжения агрессора в Украину.

Видео дня

О том, что противник формирует закрытое цифровое пространство под контролем своих спецслужб, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. На сайте ведомства сообщается, что генерал-майор выступил на Kyiv StratCom Forum 2026, посвященном вопросам когнитивного домена войны.

Россия системно и последовательно ограничивает доступ граждан к информации

Последние ограничения доступа к глобальным платформам, которые провела Россия, являются частью ее долгосрочной политики изоляции общества и перевода аудитории на подконтрольные сервисы.

"То, что происходит в России, началось не сегодня и даже не в 2022 году. Изоляция общества была основой стабильности путинского режима", – объяснил Скибицкий.

Власти РФ последовательно закрывают доступ к международным платформам: после блокировки Facebook, Instagram и других ресурсов в 2022 году следующим этапом стали ограничения YouTube, а в 2026-м – усиление контроля над Telegram, WhatsApp и TikTok.

Значительная часть россиян обходит ограничения. Вышеуказанные сервисы до сих пор остаются среди наиболее используемых на территории государства-агрессора: Telegram – 71%, WhatsApp – ~60%, TikTok – ~54%, YouTube – ~53%. Однако в ГУР считают, что в перспективе нескольких лет эти проценты могут существенно снизиться.

Скибицкий отметил, что действия российских властей имеют целью не просто вытеснение независимого контента, но и рост влияния контролируемых Кремлем ресурсов и формирование атмосферы страха и самоцензуры.

"Насколько серьезная государственная цензура и насколько спецслужбы контролируют медиаресурсы – настолько люди просто боятся размещать определенные нарративы и контент, потому что за это можно получить наказание", – отметил генерал-майор.

Украинские разведывательные органы продолжают работу для донесения правды до аудитории внутри России.

"Мы будем делать все, чтобы довести правдивую и истинную информацию до потребителя на территории информационно изолированной Российской Федерации", – подчеркнул представитель ГУР МО Украины.

Как писал OBOZ.UA, ранее Служба внешней разведки Украины заявила, что новая волна мобилизации в России может вызвать масштабные экономические проблемы и усилить кризисные процессы внутри страны. Российская экономика уже работает в условиях острого дефицита кадров, а дополнительное изъятие людей из гражданского сектора только ухудшит ситуацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!