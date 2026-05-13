В России чиновники перестали называть аборты абортами: что происходит

В России представители властей начали отказываться от слова "аборт" и заменять его эвфемизмом "негативный выбор при беременности". В частности, такую формулировку применила министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова, озвучивая статистику на заседании правительства.

Она заявила, что в 2025 году жительницы региона сделали около 700 "негативных выборов при беременности". В областном Минздраве позже объяснили, что такая формулировка используется как синоним слова аборт, поскольку "она красивее" и лучше отражает суть процедуры.

"В своем докладе министр рассказывала в том числе и о том, как мы помогаем женщинам изменить решение и принять решение о деторождении. В ситуации, когда она склоняется к негативному выбору (аборту), который несет в себе такие последствия для здоровья женщины, в том числе психологического, слово "аборт" не раскрывает этого полностью", – заявили там.

Такой же эвфемизм начали использовать чиновники и в Саратовской области РФ. В частности, а апреле на портале госзакупок появился тендер с начальной ценой 1,8 млн рублей на создание роликов для ТВ и радио с пропагандой деторождения.

В техзадании говорилось, что контент должен быть направлен в том числе на профилактику "негативного выбора при беременности". При создании ролика власти требовали ориентироваться на аудиторию от 14 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Госдуме страны-агрессора заявляли, что РФ не сможет победить в войне против Украины, если россиянкам не запретят делать аборты. Такое заявление сделала депутат Госдумы Инга Юмашева.

