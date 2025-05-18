В РФ от реактивного самолета оторвался топливный бак и упал в Челябинске: что известно о последствиях. Видео

В России во время тренировочного полета от истребителя оторвался запасной топливный бак. По предварительным данным, конструктивная часть самолета упала в Челябинске.

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Местное подразделение МЧС утверждает, что возгорания на месте падения не было. Об этом пишут российские пропагандистские Telegram-каналы.

Топливный бак упал вдали от жилых кварталов, поэтому пострадавших в результате инцидента не было. Также сообщается, что самолет осуществлял тренировочный полет.

К месту падения запасного топливного бака самолета направлена поисковая группа сил и средства МЧС России. В ведомстве отмечают, что топливный бак был пустой.

Инцидент прокомментировали в российском Telegram-канале Fighterbomber. По словам пропагандистам, инцидент может быть связан с группой высшего пилотажа "Стрижи", которая 9 мая принимала участие в параде в Москве.

"У "Стрижей" в Челябинске отвалился и нештатно сбросился подвесной топливный бак. Борт и экипаж на земле, все норм. На земле ущерб оценивается, идет разбирательство", – пишет пропагандист.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили, что потеряли связь с одним из истребителей F-16 в ночь на 16 мая, во время отражения вражеской воздушной атаки. Пилот успешно катапультировался, он найден и эвакуирован.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 апреля во время воздушного боя погиб 26-летний летчик F-16 Павел Иванов. Военный совершал рискованный полет, выполняя задание в условиях высокой опасности.

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