В Подмосковье горит главный научный центр "Роскосмоса": занимался разработкой баллистики. Фото

В Подмосковье горит главный научный центр "Роскосмоса" – Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, расположенный в подмосковном Королеве. Причины пожара не разглашаются.

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Об этом сообщают российские СМИ. Над зданием поднимается большой столб дыма.

Отметим, что ЦНИИмаш – ключевой научно-исследовательский институт российской космической отрасли и главный научный центр "Роскосмоса".

Разработки института активно используются при создании баллистических ракет, систем навигации, спутниковой разведки и других систем военного назначения.

Пожары в России

В среду, 5 августа, в российской Уфе (республика Башкортостан) прогремели взрывы. Под атаку вновь попал один из местных нефтеперерабатывающих заводов.

Перед этим, 4 августа, сразу в нескольких российских регионах прогремели многочисленные взрывы на фоне атаки украинских БПЛА. В городе Сизрань Самарской области под ударом оказался местный нефтеперерабатывающий завод, а также были атакованы дежурные склады российского маркетплейса Wildberries.

Напомним, что масштабная кампания ударов по российскому топливно-энергетическому комплексу привела к серьезным сбоям в переработке нефти и экспорте топлива из портов Черного моря. Под ударом оказались как крупнейшие НПЗ страны, так и логистические артерии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 2 августа Саратовскую область атаковали дроны. В столице региона раздавались взрывы: пострадал Саратовский НПЗ, также сообщалось об атаке на Энгельс: там, по предварительным данным, был нанесен удар по военной авиабазе.

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