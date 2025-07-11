В Оренбургской области РФ вспыхнул завод, производящий детали для РСЗО. Фото

В российском городе Орск (Оренбургская область) днем в пятницу, 11 июля, произошел пожар на одном из местных предприятий. По предварительным данным, речь идет про АО "Механический завод", который производит артиллерийские гильзы и комплектующие к РСЗО.

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Об этом сообщило издание ASTRA. Журналисты ресурса геолоцировали фото и видео, которые опубликовали местные паблики. Они выяснили, что пожар произошел по адресу проспект Мира, 4, где расположен этот завод.

В то же время местные власти Орска решили умолчать об инцидента на Механическом заводе, заявив, что загорелись "растворитель и краски внутри малярно-покрасочного цеха" на одном из предприятий. Причина и площадь пожара устанавливаются, говорится в сообщении МЧС российского региона.

Как отмечает ASTRA, согласно официальному буклету, предприятие выпускает более 50% артиллерийских гильз определенных калибров, производимых в России. Также на площадках предприятия завода комплектующие для реактивных систем залпового огня (РСЗО).

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