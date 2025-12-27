В окружении Путина растет поддержка завершения войны, – Буданов

В окружении диктатора Кремля Владимира Путина заметно растет поддержка идеи завершения войны против Украины. Количество тех, кто прямо говорит об этом российскому диктатору, сейчас значительно больше, чем было раньше.

Об изменении настроений в верхушке власти РФ сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Интервью с Будановым обнародовало издание "Суспільне".

По словам главы ГУР, сомнения относительно целесообразности полномасштабной войны существовали в России еще до февраля 2022 года. Тогда, в частности, критические оценки звучали со стороны отдельных представителей Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Сейчас же количество таких "голосов" в окружении Путина заметно возросло. Буданов отметил, что даже несмотря на продвижение российских войск на фронте, все больше представителей российской элиты осознают реальную цену войны.

"Очень много. Очень много. И больше стало, чем было раньше", – отметил руководитель украинской разведки. Он пояснил, что ключевым фактором являются колоссальные расходы, которые несет Россия ежедневно. По словам Буданова, стоимость одного дня войны является чрезвычайно высокой даже для государства, которое не жалеет ресурсов на военные нужды. Именно это, по его оценке, все чаще заставляет людей в ближайшем кругу Путина говорить о необходимости прекращения боевых действий.

