Недавно в кортеже российского диктатора Владимира Путина была замечена машина скорой помощи. Этот факт зафиксировали во время визита президента РФ в Магнитогорск (Челябинская область).

Видео дня

На эту деталь обратили внимание российские СМИ. Видео с проезжающими через перекресток улиц Советская и Гагарина в Магнитогорске автомобилями сопровождения Путина опубликовал один пропагандистских Telegram-каналов.

Судя по записи с камеры видеонаблюдения, которая датирована 16 июля, кортеж включал около 17 машин и автомобиль скорой помощи в характерной желто-красной окраске, которые сопровождали экипажи Государственной инспекции по безопасности дорожного движения.

Отмечается, что фотографии в онлайн-картах подтверждают, что кортеж попал в объективы камер именно в Магнитогорске.

Детали

Диктатор Владимир Путин приехал на Магнитогорский металлургический комбинат. Последний раз в городе он был в 2021 году, а на предприятие приезжал в 2019 году.

Напомним, что похоже, терпение президента США Дональда Трампа в отношении Кремля иссякло. Он уже не только открыто заявляет о том, что недоволен позицией Кремля и лично российского диктатора Владимира Путина.

Глава Белого дома начал говорить с Москвой на языке ультиматумов. Так, он дал Путину 50 дней на заключение мирного соглашения с Украиной, по истечении которых, если его не будет, США введут против России и ее торговых партнеров 100% тарифы.

Также стало известно о том, что президент США задал вопрос украинскому президенту Владимиру Зеленскому, почему тот до сих пор не ударил по Москве. Изменить риторику и действия агрессора помог бы удар "Томагавком" по его резиденции в Ново-Огарево.

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