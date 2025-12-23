В ISW объяснили, что заставило Путина поверить в возможность победы России в войне против Украины

Военное руководство РФ на регулярной основе предоставляет кремлевскому диктатору Владимиру Путину ложную информацию о ситуации на фронте. В частности, речь идет о данных, в которых завышаются потери Украины на поле боя, отмечается ресурсное преимущество России и одновременно обесцениваются ее тактические просчеты.

Вероятно, именно искаженная информация влияет на восприятие Путиным реальной ситуации на поле боя. Об этом говорится в материале аналитиков Института изучения войны.

"FT (Financial Times. – Ред.) сообщила, что начальник Генерального штаба России генерал армии Валерий Герасимов отвечает за информирование Путина о войне. Источники заявили, что "розовая картина", которую рисуют военные чиновники во время своих брифингов, заставила Путина поверить, что Россия может выиграть войну", – говорится в статье.

Оптимистичные доклады военных на фоне экономических рисков

FT со ссылкой на источники сообщила, что Путин регулярно проводит встречи с так называемыми доверенными лицами, которые доносят до него мысль о том, что война все больше обременяет российскую экономику. В то же время The Washington Post 22 декабря написала, что один из российских чиновников предупредил о риске банковского или платежного кризиса в РФ и признал нежелание властей задумываться над продолжением или эскалацией войны.

По данным академического источника РФ, приближенного к высоким должностным лицам Кремля, 2026 год может стать первым по-настоящему сложным периодом для страны-агрессора с начала 2022 года. При этом собеседник оценил, что углубление экономических проблем вряд ли повлечет серьезные социальные или политические потрясения.

"Отчеты FT и Washington Post согласуются с наблюдениями ISW из открытых источников о распространенной культуре лжи в российской армии, в отличие от растущей готовности кремлевских чиновников, контролирующих экономику, предоставлять Путину более правдивые отчеты", – отмечается в сообщении.

Зато высокопоставленные военные, в частности Валерий Герасимов и министр обороны РФ Андрей Белоусов, недавно публично докладывали руководству о ситуации на фронте, подав преувеличенные и недостоверные данные о якобы успехах российских войск.

Так, 18 декабря Герасимов обнародовал отчеты, которые были еще более приукрашенными, чем доклад Белоусова днем ранее, что может свидетельствовать о своеобразном соревновании между российскими военными руководителями в представлении Путину чрезмерно оптимистичной картины.

Российские милблогеры уже давно критикуют командиров за "показательные", но недостоверные рапорты для высшего руководства, которые впоследствии оборачиваются необоснованными потерями. Это указывает на то, что практика искажения информации пронизывает всю систему командования российской армии.

Ранее аналитики ISW отмечали, что Путин продолжает регулярно придумывать мнимые успехи армии РФ в войне против Украины, ведь главарь Кремля сделал еще более преувеличенные заявления о победах на поле боя, чем его высокопоставленные военные чиновники. Он утверждал, что российские войска захватили город Северск в Донецкой области и Волчанск в Харьковской области.

Как писал OBOZ.UA, Владимир Путин не отказался от намерения захватить всю Украину. В планах Кремля также оккупация европейских стран, которые в свое время входили в состав Российской империи.

