Качало дома и авто: на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,8. Видео

На Камчатке, одном из самых сейсмически опасных регионов России, в пятницу произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Подземные толчки ощутили жители Петропавловска-Камчатского и других населенных пунктов, в домах шаталась мебель и светильники, а на улицах останавливались автомобили.

Об этом пишет Reuters. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения был расположен в 162 км к востоку от Петропавловска-Камчатского, на глубине около 29 км.

Известно также о серии афтершоков, самый мощный из которых имел силу 5,8 балла.

Российское МЧС сначала сообщило о землетрясении магнитудой 7,2, но позже уточнило оценку до 7,8. Сразу после толчков было объявлено предупреждение о цунами для восточного побережья Камчатки и части Курильских островов. По официальным данным, волны достигали от 30 до 62 см. Через несколько часов угрозу сняли.

Предупреждения также распространялись на отдельные районы Аляски, однако Тихоокеанский центр предупреждения о цунами отменил их после уточнения данных.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что все экстренные службы переведены в состояние повышенной готовности. Пока что сообщений о разрушениях или пострадавших нет. Власти продолжают обследование инфраструктуры и жилых объектов.

Камчатка регулярно становится эпицентром мощных землетрясений. Только за последнюю неделю здесь зафиксировали по меньшей мере два подземных толчка силой более 7 баллов. В июле в регионе произошло землетрясение магнитудой 8,8, вызвавшее предупреждение о цунами вплоть до Французской Полинезии и Чили, а затем вызвало извержение одного из самых активных вулканов полуострова.

Как сообщал OBOZ.UA, на Камчатке в РФ произошло новое землетрясение магнитудой 6,3. Мощные подземные толчки жители региона ощутили около 6 утра по киевскому времени 13 сентября. В связи с землетрясением россиян предупредили об угрозе цунами у восточного побережья Камчатки.

30 июля этого года Камчатку всколыхнуло сильнейшее за более чем 70 лет землетрясение. Тогда фиксировались разрушения, также существовала угроза цунами.

