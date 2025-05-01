В апреле российская авиация сбросила 1200 КАБов на Курщину

Страна-агрессор Россия рассказывает о якобы "готовности" к переговорам и "желании мира", в то же время в апреле ее войска нарастили количество атак авиации по позициям Сил обороны и населенным пунктам Украины с применением управляемых авиабомб. Даже по собственной территории – Курщине – россияне за месяц ударили 1200 КАБами.

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Статистикой в четверг 1 мая поделилось Министерство обороны Украины. Пресс-служба на официальном сайте заявила: "Кремль продолжает террор украинцев".

Всего в апреле 2025 года авиация РФ сбросила более 5000 КАБов (четвертую часть из них – более 1200 – на Курскую область).

Это больше, чем в предыдущие месяцы. В марте захватчики использовали 4 800 КАБов, в феврале – 3 370.

С начала этого года (то есть за четыре первых месяца) враг применил более 15 000 управляемых авиабомб.

За весь прошлый 2024 год оккупанты сбросили около 40 000 бомб.

Напомним, что россияне сами признавали и показывали на видео, что бомбили ФАБами-3000 населенные пункты Курской области.

Как писал OBOZ.UA, недавно начальник управления по противодействию военным преступлениям Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко сообщил, что в последнее время российская оккупационная армия начала реже сбрасывать КАБы на Харьков.

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