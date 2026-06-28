Министерство иностранных дел России в очередной раз рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Молдову. При пересечении границы или транзите через аэропорт Кишинёва россияне якобы подвергаются унизительным проверкам, задержкам и другим ограничениям.

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Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ. Информацию опубликовала "Европейская правда". Молдова усиливает дискриминационные меры в отношении граждан России в рамках своего "антироссийского курса".

Владельцев российских паспортов по прибытии в аэропорт Кишинева могут подвергать длительным проверкам, допросам и досмотрам. Людей заставляют сдавать мобильные телефоны для проверки информации, после чего им могут отказать во въезде без объяснения причин.

Кроме того, российская сторона заявила, что из-за затягивания процедур контроля пассажиры якобы пропускают свои рейсы, а граждане, попавшие в сложные ситуации, не могут получить консульскую помощь, поскольку к ним, по утверждению МИД РФ, не допускают сотрудников посольства России.

В связи с такой ситуацией российским гражданам "настоятельно рекомендуется" воздержаться от поездок в Республику Молдова.

"Доходит до прямого издевательства над обладателями российских паспортов, прибывающими в аэропорт Кишинева. В отношении них применяют унизительные досмотры, допросы и проверки. Нередки случаи многочасового ожидания в транзитной зоне без элементарных бытовых условий, доступа к воде и продуктам", — заявили в МИД РФ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что тема вывода российских войск из Приднестровья можетбыть включена в повестку возможных мирных переговоров, связанных с завершением войны в Украине и формированием архитектуры безопасности в Европе. Этот вопрос Кишинев регулярно поднимает в переговорах с партнерами из ЕС. Незаконное присутствие российских войск остается ключевой проблемой для урегулирования ситуации в регионе.

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