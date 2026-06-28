В Молдове заявили, что хотят включить в мирные переговоры вопрос о выводе войск РФ из Приднестровья

Вопрос о выводе российских войск из Приднестровья может быть включен в повестку возможных мирных переговоров, связанных с завершением войны в Украине и формированием архитектуры безопасности в Европе. Кишинев регулярно поднимает этот вопрос в ходе переговоров с партнерами из ЕС. Незаконное присутствие российских войск остается ключевой проблемой для урегулирования ситуации в регионе.

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Об этом заявил президент Молдовы в эфире Pro TV Chișinău. Информацию обнародовало агентство Moldpres.

Приднестровский регион является частью Молдовы и фигурирует во всех обсуждениях, касающихся европейского будущего страны. Европейский Союз, а не Москва.

"В случае возможных переговоров о завершении войны в Украине ЕС может также принять во внимание приднестровскую проблему, в частности мирный вывод российских военных из региона", — заявила президент.

Отдельно президент обратила внимание на проблему задержания граждан Молдовы на левом берегу Днестра. Часть из них удерживается без надлежащих правовых оснований, а власти Кишинева совместно с международными партнерами, в частности ОБСЕ, пытаются добиться их освобождения. Все случаи удается разрешить благодаря ограниченному влиянию на ситуацию в регионе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Молдовы Мая Санду объяснила, почему Кишинев не рассматривает возможность отправки своих военных в Украину. Молдова готова помогать Украине в других направлениях, однако вынуждена придерживаться принципа нейтралитета, закрепленного в Конституции.

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