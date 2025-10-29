Украинские дроны поразили нефтебазу в Ульяновской области РФ: пожар видно издалека. Фото

В ночь с 28 на 29 октября украинские дроны поразили нефтебазу "НС-ойл" в Ульяновской области России. В результате на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар.

Об этом пишут мониторинговые каналы. Также российские паблики публикуют соответствующие кадры.

По информации местных СМИ, по нефтебазе было более пяти попаданий.

Момент одного из "прилетов" попал на камеру.

Атака продолжается, дальше раздаются взрывы, в пабликах пишут, что "прилетов много".

новость дополняется...