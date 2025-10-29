Украинские дроны атакуют химзавод в Буденновске. Фото и видео

В ночь на 29 октября над территорией России снова было зафиксировано большое количество беспилотников. Одной из целей стало химическое предприятие ООО "Ставролен" в Буденновске Ставропольского края РФ, которое входит в группу "Лукойл".

Этот завод является крупным производителем полиэтилена, полипропилена, бензола, винилацетата и других нефтехимических материалов. В сети показали видео дроновой атаки на химическое предприятие.

"Ставролен" входит в структуру группы "Лукойл" и работает в химико-нефтехимическом секторе.

Подробности атаки БПЛА на Россию

По данным мониторинговых каналов, в воздухе на Россией находились от 100 до 130 дронов.

На фоне атаки были введены ограничения в аэропортах Владикавказа, Грозного и Самары. В то же время из разных регионов поступали сообщения о взрывах и пожарах на объектах энергетики и химической промышленности.

Российские паблики сообщали о мощных пожарах после попаданий дронов не только в Ставропольском крае РФ. В частности, в Ульяновской области вспыхнула нефтебаза вблизи Новоспасского – местные жители слышали серию взрывов в ночное время.

В сети появились кадры возгорания на нефтеперерабатывающем объекте – "НС-Ойл".

В Москве же власти поспешили заявить о якобы успешном сбитии нескольких беспилотников у подступов к столице.

Как сообщал OBOZ.UA, на Сахалине произошла серьезная авария на ТЭЦ-1, после которой сразу несколько населенных пунктов и районов остались без электроснабжения. Перед исчезновением света в районе станции была видна яркая вспышка.

