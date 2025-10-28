На Сахалине взорвалась ТЭЦ: часть острова остались без света. Видео

На Сахалине произошла серьезная авария на ТЭЦ-1, после которой сразу несколько населенных пунктов и районов остались без электроснабжения. Перед исчезновением света в районе станции была видна яркая вспышка.

Электричество одновременно исчезло примерно в 7:40 по местному времени, сообщили российские Telegram-каналы. Сначала без питания оказались микрорайоны Южно-Сахалинска, а затем – Макаров, Поронайск, Углегорск, Холмск, Томари, Долинск, Александровск-Сахалинский и Корсаков.

Причины аварии на ТЭЦ-1 на Сахалине

В российской компании "Сахалинэнерго" сообщили, что система защиты разделила энергосистему острова на северную и южную части. В результате производство ТЭЦ-1 якобы было снижено до уровня собственных нужд.

"В результате работы системой защиты произошло разделение Сахалинской энергосистемы с разделением на южную и северную части, с разгрузкой Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 до нагрузки собственных нужд", – пояснили в "Сахалинэнерго".

Причины аварийного срабатывания автоматики не называют и пообещали включить генераторы ТЭЦ в сеть в течение двух часов, но к вечеру ситуация не улучшилась. Сахалинская ГРЭС-2 в изолированном режиме питает север острова.

