В городе Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край, РФ) россияне устроили очередную показуху с захваченной на поле боя украинской техникой. Во время осмотра бронетранспортёра М113 маленький ребенок получил тяжелую травму.

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В результате удара 4-летний мальчик умер на месте происшествия. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

По легенде кремлевских пропагандистов, у БТР М113 сам по себе открылся люк и пришиб мальчика насмерть. По предварительным данным, у мальчика диагностировали открытую черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью.

Несмотря на происшествие посетителей выставки не увели от военной техники. Более того, некоторые россияне вместе с детьми продолжались осматривать захваченное вооружение на фоне тела ребенка.

Кроме того, в сети обратили внимание, что даже после прибытия кареты скорой помощи тело ребенка накрыли не специальной тканью, а информационным стендом с описанием характеристик техники.

Напомним, дедушка погибшего 3-летнего Тимофея рассказал, что его жена уже возвращалась с внуком домой, когда Россия нанесла ракетный удар по жилому району в Кривом Роге 4 апреля. Ребенок получил тяжелые ранения прямо у подъезда.

Ранее сообщалось, что 24 апреля Киев пережил очередную трагедию – ракетный удар, унесший жизни многих людей, в том числе и 17-летнего Даниила Худи и его родителей.

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