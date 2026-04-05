У Путина снизился уровень доверия: чем недовольны россияне

В России зафиксировали стремительное снижение доверия к главе Кремля Владимиру Путину, которое в последний раз было замечено в 2019 году. Причиной выступает усиление цензуры со стороны Москвы по поводу блокировки мессенджера Telegram.

Об этом говорится в отчете близкого к Кремлю Форума общественного мнения. Эту информацию приводит американский Институт изучения войны (ISW).

Рейтинги Путина падают

Согласно отчету ISW, опрос 27-29 марта, показал, что рейтинг доверия к кремлевскому диктатору снизился с 76 % до 71%, что представляет собой самое большое падение его рейтингов с 2019 года.

"Такие еженедельные опросы показывают, что рейтинг доверия к главе Кремля постоянно падают с 8 февраля 2026 года, непосредственно перед тем, как Кремль существенно ограничил Telegram 9 и 10 февраля", – говорится в сообщении.

Дополнительно отмечается, что несколько роспропагандистов и Z-блогеров все чаще разочаровываются в Кремле по блокированию Telegram, критикуя Москву относительно расходов на цензуру несмотря на рост цен для рядовых граждан РФ, бросив российские войска без систем связи.

"Российские чиновники в последние недели делали противоречивые заявления относительно политики Кремля в отношении Telegram, намекая на отсутствие согласованной стратегии управления по внедрению цензуры и получая негативную реакцию, которая потенциально может быть гораздо сильнее, чем они сначала ожидали", – говорится в сообщении.

В свою очередь, основатель Telegram Павел Дуров заявил, что 65 млн россиян до сих пор ежедневно пользуются VPN для доступа к мессенджеру. По его словам, Москва спровоцировала масштабный банковский крах, выдав все как массовые сбои в работе платежных и переводных служб нескольких российских банков 3 апреля. Впоследствии все сообщения были удалены после требований "Роскомнадзора".

Напомним, в среду, 1 апреля, начала действовать блокировка мессенджера Telegram на территории России. Граждане страны-агрессора массово жаловались как на работу мобильного приложения, так и на невозможность воспользоваться Telegram Web.

Чаще всего пользователи сообщали о невозможности отправить сообщение и проблемах с открытием мессенджера. Они отмечали, что теперь Telegram работает исключительно через VPN.

Также OBOZ.UA сообщал, против основателя Telegram Павла Дурова в России возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. При этом сам Дуров на фоне блокировки популярного мессенджера в стране назвал РФ государством, которое "боится собственного народа".

