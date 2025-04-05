'Тотальный кошмар': мощные пожары в Сибири вызвали истерику у россиян, горят жилые дома. Фото и видео

Граждане страны-террориста России устроили истерику из-за масштабных пожаров в Сибири. Быстрое распространение огня связано с ураганом.

Видео дня

Несмотря на огромные площади пожаров и переход огня на дома, местные власти призывают россиян тушить огонь лопатами. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Изначально штормовой ветер привел к массовым отключениям электроэнергии в шести районах Кузбасса, пяти районах Алтайского края, а также в Хакасии. Позже в Сибири начал стремительно распространяться огонь.

Один из чиновников в Усть-Абаканском районе республики Хакасия призвал местных жителей брать лопаты, метлы и бороться с пожаром. Кроме того, в Минусинске власти призвали эвакуироваться жителей одного из микрорайонов. Некоторые участки трасс заблокированы из-за сильного задымления и огня. Поэтому россияне в истерике едут по встречной полосе в надежде спастись от пожара.

"Тотальный ужас в Заимке, огонь окружает деревню. Люди просят помощи", – пишут в соцсетях.

Пожары охватили десятки населенных пунктов. В некоторых селах огонь уже уничтожил дома. Из-за сильного ветра экстренные службы не успевают бороться с огнем, в результате чего растет число пострадавших среди местных жителей.

Напомним, в ночь на 5 апреля в Самарской области РФ прогремели мощные взрывы. Целью атаки украинских БПЛА стал завод "Промсинтез", производящий взрывчатку. Операцию осуществила Служба безопасности Украины.

Ранее стало известно, в России пожаловались на атаку украинских дронов на Саранск. Под удар попал завод "Оптиковолоконные системы" – первое и единственное в РФ предприятие, производящее оптоволоконные кабели для управления БпЛА на фронте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!