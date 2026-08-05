Техника оказалась никому не нужной: в России обанкротился единственный производитель телевизоров

Российского производителя телевизоров ООО "Квант", который был единственным производителем телевизоров из реестра радиоэлектроники Минпромторга РФ, официально признали банкротом. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Москвы после рассмотрения иска одного из кредиторов. Предприятие остановило производство еще весной 2025 года.

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Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел, сообщают российские СМИ. Иск о банкротстве подало ООО "ДНС Ритейл", входящее в группу DNS. Как отмечается в материалах дела, задолженность компании перед заявителем превысила 654,6 млн рублей.

Крупные долги

ООО "Квант" входило в группу компаний "Квант" бизнесмена Михаила Етонова и выпускало телевизоры под брендом Irbis на предприятиях в Воронеже и Зеленограде. Процедуру наблюдения в отношении компании суд ввел еще в феврале этого года.

В мае к делу о банкротстве присоединились ещё 24 кредитора. Общая сумма включённых в реестр требований превысила 763,4 млн рублей. Наибольшие претензии заявили структура "Яндекса" — ООО "Лаборатория Алисы", требующая 230,7 млн рублей, а также АО "Торговый дом ББК" с требованиями на 154,8 млн рублей.

Рынок не выдержал

По данным сервиса Rusprofile, компания была зарегистрирована в 2016 году в Зеленограде для производства телевизоров, видеомониторов и видеопроекторов. Её владельцем является генеральный директор Михаил Етонов.

Финансовые показатели предприятия резко ухудшились. Если в 2024 году выручка составляла 4,9 млрд рублей, то по итогам 2025 года она сократилась до 45 млн рублей. При этом компания завершила год с убытком в 387 млн рублей, тогда как годом ранее получила чистую прибыль в 3,3 млн рублей.

Еще в апреле 2025 года воронежский завод "Кванта" прекратил сборку всех моделей телевизоров Irbis. В том же месяце компания "Синоквант", входящая в группу, отказалась от проекта строительства завода по производству жидкокристаллических телевизоров стоимостью 1,8 млрд рублей в Воронежской области.

Источники на российском рынке электроники ранее сообщали, что одним из вариантов спасения предприятия рассматривалась его продажа. Среди потенциальных покупателей называли NexTouch, "Сбер" и "Яндекс".

Конкуренция с Китаем

По итогам первого полугодия 2026 года в России было продано 3,48 млн телевизоров на сумму 97,6 млрд рублей. Основатель бренда бытовой техники Jacky's и совладелец Schaub Lorenz Гусейн Иманов отметил, что доля телевизоров российского производства на рынке остается минимальной.

По его словам, производство телевизоров в России обходится дороже, чем в Китае, из-за чего местные компании не могут эффективно конкурировать с китайскими производителями даже при наличии защитных пошлин.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW объяснили, что стоит за изменением Россией тактики атак на Украину. В последнее время в ходе массированных ударов противника запускается все больше ракет на фоне сокращения количества ударных дронов.

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