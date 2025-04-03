Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова известна своими украинофобными высказываниями и оскорблениями в адрес политиков стран Запада. Фактически ее деятельность сводится к разжиганию ненависти и демонстрации истинной сущности современной России.

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При этом жизнь Захаровой бурлит постоянными скандалами. OBOZ.UA собрал "неудобные" факты о спикере МИД России.

Долгое время в сети обсуждали свадьбу Захаровой в 2005 году в Нью-Йорке. Бракосочетание состоялось, когда Захарова работала пресс-секретарем постоянного представительства РФ при ООН. Фотограф Николай Комиссаров, который опубликовал в сети свадебные фото говорил, что Захарова ему угрожала.

Свадебный образ представителя МИД РФ был вульгарным и откровенным. Комиссаров рассказывал, что у него было свое видение свадебной фотосессии, но Захарова постоянно корректировала действия фотографа и откровенно ему мешала. Поэтому сам Комиссаров считает, что фотосессия Захаровой получилась пошлой и неэстетичной.

Одним из самых громких скандалов, связанных с Захаровой, было кокаиновое дело в Аргентине. Там в 2016 году в российском посольстве было обнаружено 400 кг наркотических веществ, при этом причастности российской верхушки к наркотикам Захарова не увидела.

При этом несмотря на утверждение Захаровой было установлено, что наркотический груз пытались вывезти под видом дипломатической почты. По данным СМИ, часть аргентинского кокаина могла предназначаться для российских депутатов и сенаторов.

Также Захарова известна ложью не только в адрес зарубежных политиков. Представительница МИД РФ откровенно врет россиянам. Она рассказывает, что живет скромно на одну зарплату, но неоднократно было замечена в очень дорогой одежде и обуви. В частности, в соцсетях Захарова хвасталась пальто за 11 тыс. долларов.

Напомним, Захарова пригрозила Украине обстрелами объектов энергетики. В стране-агрессоре утверждают, что это якобы будет "ответом" на действия Киева.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Мария Захарова ранее обвинила Украину в том, что ВСУ якобы создали концлагеря для россиян в Курской области.

– Также спикер МИД РФ утверждает, что Украина готовила и проводила покушения на российского диктатора Владимира Путина. Однако планировали и финансировали эти покушения, по ее словам, "англосаксонцы".

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