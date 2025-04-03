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Свадьба в Нью-Йорке, пошлое платье и кокаин: "неудобные" факты о спикере МИД России Захаровой и ее "бурной жизни"

Алексей Лютиков
Новости России
2 минуты
2,7 т.
Свадьба в Нью-Йорке, пошлое платье и кокаин: 'неудобные' факты о спикере МИД России Захаровой и ее 'бурной жизни'

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова известна своими украинофобными высказываниями и оскорблениями в адрес политиков стран Запада. Фактически ее деятельность сводится к разжиганию ненависти и демонстрации истинной сущности современной России.

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При этом жизнь Захаровой бурлит постоянными скандалами. OBOZ.UA собрал "неудобные" факты о спикере МИД России.

Долгое время в сети обсуждали свадьбу Захаровой в 2005 году в Нью-Йорке. Бракосочетание состоялось, когда Захарова работала пресс-секретарем постоянного представительства РФ при ООН. Фотограф Николай Комиссаров, который опубликовал в сети свадебные фото говорил, что Захарова ему угрожала.

Свадьба в Нью-Йорке, пошлое платье и кокаин: "неудобные" факты о спикере МИД России Захаровой и ее "бурной жизни"

Свадебный образ представителя МИД РФ был вульгарным и откровенным. Комиссаров рассказывал, что у него было свое видение свадебной фотосессии, но Захарова постоянно корректировала действия фотографа и откровенно ему мешала. Поэтому сам Комиссаров считает, что фотосессия Захаровой получилась пошлой и неэстетичной.

Одним из самых громких скандалов, связанных с Захаровой, было кокаиновое дело в Аргентине. Там в 2016 году в российском посольстве было обнаружено 400 кг наркотических веществ, при этом причастности российской верхушки к наркотикам Захарова не увидела.

Свадьба в Нью-Йорке, пошлое платье и кокаин: "неудобные" факты о спикере МИД России Захаровой и ее "бурной жизни"

При этом несмотря на утверждение Захаровой было установлено, что наркотический груз пытались вывезти под видом дипломатической почты. По данным СМИ, часть аргентинского кокаина могла предназначаться для российских депутатов и сенаторов.

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Также Захарова известна ложью не только в адрес зарубежных политиков. Представительница МИД РФ откровенно врет россиянам. Она рассказывает, что живет скромно на одну зарплату, но неоднократно было замечена в очень дорогой одежде и обуви. В частности, в соцсетях Захарова хвасталась пальто за 11 тыс. долларов.

Свадьба в Нью-Йорке, пошлое платье и кокаин: "неудобные" факты о спикере МИД России Захаровой и ее "бурной жизни"
Свадьба в Нью-Йорке, пошлое платье и кокаин: "неудобные" факты о спикере МИД России Захаровой и ее "бурной жизни"

Напомним, Захарова пригрозила Украине обстрелами объектов энергетики. В стране-агрессоре утверждают, что это якобы будет "ответом" на действия Киева.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Мария Захарова ранее обвинила Украину в том, что ВСУ якобы создали концлагеря для россиян в Курской области.

– Также спикер МИД РФ утверждает, что Украина готовила и проводила покушения на российского диктатора Владимира Путина. Однако планировали и финансировали эти покушения, по ее словам, "англосаксонцы".

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