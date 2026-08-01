Суд в Москве заочно арестовал дочь убитого оппозиционера Немцова: в чём её обвинили

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал журналистку и общественную деятельницу Жанну Немцову, дочь убитого российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Арест продлится два месяца с момента её задержания в России или передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации.

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О решении суда сообщила 31 июля пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Сама Жанна Немцова в комментарии Deutsche Welle заявила, что дело связано с основанным при её участии Фондом Бориса Немцова за свободу, который в 2024 году российский Минюст признал "нежелательной организацией".

Причины преследования

По версии российского следствия, Жанне Немцовой предъявили обвинение по статье об организации деятельности иностранной или международной организации, признанной в РФ "нежелательной". При этом в сообщении суда не уточнили, о какой именно организации идет речь.

В комментарии Deutsche Welle Немцова отметила, что речь идет именно о Фонде Бориса Немцова за свободу. По ее словам, российские власти оказывают давление на организации и людей, которые выступают против войны, поддерживают Украину, а также защищают права человека и гражданские свободы.

"Фонд Немцова занимается поддержкой российских независимых СМИ в изгнании, образовательных проектов и отстаиванием прав россиян, покинувших страну из-за несогласия с войной России против Украины и путинским режимом", — сказала она.

Обстоятельства дела

Жанна Немцова также заявила, что не знает, почему российские власти приняли такое решение именно сейчас. В то же время она предположила, что усиление давления на независимые организации и общественных деятелей может свидетельствовать о подготовке к дальнейшей эскалации.

Немцова покинула Россию в 2015 году, через несколько месяцев после убийства ее отца Бориса Немцова. В том же году она стала соучредителем Фонда Бориса Немцова за свободу, зарегистрированного в немецком Бонне. В апреле 2024 года Министерство юстиции РФ внесло фонд в список "нежелательных организаций".

После решения суда Немцова написала в соцсетях, что находится в Бонне, куда прилетела сегодня, и упомянула, что именно там зарегистрирован созданный ею фонд.

Напомним, летом прошлого года стало известно, что Тамерлан Эскерханов, приговоренный к 14 годам колонии по делу об убийстве Бориса Немцова, был освобожден и отправился на войну против Украины. Он заключил контракт с Минобороны РФ на год, за что его помиловали.

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