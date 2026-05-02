Сразу в двух городах Чувашии вспыхнули энергообъекты: сообщают о взрывах. Фото и видео

В ночь на 2 мая в российской Чувашии вспыхнули пожары сразу на двух энергообъектах. В городе Канаш горела электроподстанция ПС 220кВ, а в Алатыре огонь охватил здание энергосбытовой компании.

Причины возгораний неизвестны, хотя местные жители говорили, что слышали взрывы. Об этом пишет независимое российское издание ASTRA.

Что известно

Этой ночью в пабликах Чувашии появились кадры пожаров, разгоревшихся сразу в двух городах Чувашии – Канаш и Алатырь.

OSINT-аналитик ASTRA изучил фото и видео с мест – и пришел к выводу, что загорелись здание энергосбытовой компании и электроподстанция.

Так, в Канаше горела электрическая подстанция высокого напряжения ПС 220 кВ "Канаш" на улице Железнодорожной, 263.

В Алатыре пожар разгорелся в здании, где расположен офис энергосбытовой компании "Алатырское МО ЧЭСК" (ул. Жуковского, 55).

"Местные каналы сообщали, что жители Канаша перед пожаром слышали взрывы. Официальной информации нет", – пишет ASTRA.

Местные паблики тем временем предполагают, что причиной пожара могло стать "короткое замыкание", также они сообщают, что город частично обесточен.

