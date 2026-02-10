Сначала был взрыв: во Владивостоке произошел пожар на ТЭЦ, население осталось без света. Видео

В российском Владивостоке произошел пожар на одной из теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). В результате инцидента большинство домов остались без электроэнергии.

Видео дня

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Жители пишут, что перед возгоранием на объекте прогремел взрыв.

"По неотложной заявке отключена ЛЭП 110 кВ Волна – Бурун с отпайкой на ПС Котельная 2Р с погашением нескольких подстанций "Академическая" и "Ренессанс", – сообщают в пабликах Владивостока.

Что известно

На место аварии выехала бригада энергетиков, а также прибыл первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко.

"Сейчас на месте возгорания трансформатора работают оперативные службы. Из-за аварии отключены две подстанции, часть потребителей по-прежнему остается без электричества. Идет переключение на резервные линии", – указано в сообщении.

Жители города рассказали, что из окон видно огромное зарево, а перед пожаром были слышны громкие звуки.

"Сначала звук услышали, будто тянутся по асфальту что-то тяжелое металлическое. Выглянули в окно, а там пламя и белое зарево как огромная искра, высотой до верха трубы и широкое. На фото это зарево в разы меньше", – пишут россияне.

В то же время сроки восстановления электроснабжения остаются разными: в МЦУ сообщают о возвращении света до 20:00, тогда как в Минэнерго называют время 17:30.

Напомним, в Ленинградской области РФ в ночь на 8 февраля внезапно вспыхнула электроподстанция. Из-за инцидента в Выборгском районе полностью обесточены сразу несколько населенных пунктов. Местные энергетики подтвердили проблему на сети

Как сообщал OBOZ.UA, по Белгороду и 5 февраля был нанесен очередной удар: тогда в городе раздавались сирена и взрывы. Известно, что серьезные повреждения получили Белгородская тепловая электростанция и подстанция "Фрузенская", хотя губернатор Вячеслав Гладков цинично заявлял об "атаке по гражданскому городу".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!