Санкции работают: авиаотрасль России за год построила только один самолет из запланированных 15-ти – Reuters

Российские авиастроители в этом году поставили только один из 15 запланированных коммерческих самолетов. На это повлияли санкции, касающиеся иностранных комплектующих, а также высокие процентные ставки, которые сдерживают инвестиции.

Как пишет Reuters, об этом свидетельствуют данные швейцарской компании по авиационной разведке ch-aviation. После того, как западные санкции перекрыли РФ доступ к самолетам и запасным частям иностранного производства, российские авиакомпании полагаются на сложные непрямые пути импорта для поставки критически важных компонентов.

"Нет компонентной базы, нет технологий, нет производственных мощностей, нет инженеров. Чтобы создать все это с нуля, понадобятся годы, а то и десятилетия", – сказал один из представителей российской авиационной отрасли.

Как санкции изменили авиастроение в РФ

В 2021 году Россия добавила в свой парк 52 новых коммерческих самолета, в том числе 27 от Airbus, три от Boeing и 22 Sukhoi Superjets, построенные из импортных деталей. Они используются авиакомпаниями Aeroflot, S7, Red Wings, Rossiya и Ural Airlines.

С тех пор в РФ добавилось лишь 13 новых самолетов. Это 12 Superjet, которые используют несколько российских авиакомпаний, и один Ту-214, двухмоторный узкофюзеляжный самолет, предназначенный для среднемагистральных рейсов.

Правительство страны-агрессора неоднократно пересматривало свои производственные цели. В середине 2024 года оно сократило цель поставок на 2024-2025 годы с 171 до 21 самолета. В прошлом месяце чиновники заявили, что цели будут пересмотрены снова, ссылаясь на высокие процентные ставки, которые сделали финансирование дороже и замедлили производство.

Государственный конгломерат "Ростех", который контролирует производство самолетов Superjet-100, Ту-214, пассажирских самолетов Ил и нового самолета МС-21, испытывает трудности с соблюдением сроков.

Россия и в дальнейшем зависит от иностранных комплектующих

Несмотря на усилия по локализации производства, Россия продолжает полагаться на иностранных поставщиков.

Таможенные данные, с которыми ознакомилось агентство Reuters, показывают, что в 2024 году через посредников из Турции, Китая, Кыргызстана и ОАЭ было импортировано деталей на сумму не менее 300 000 долларов.

Среди них были компоненты французской компании Safran, американской Honeywell и британской Rolls-Royce. Пока нет никаких доказательств того, что эти компании нарушили санкции.

Россия разработала систему параллельного импорта, позволяющую ввозить товары в страну через третьих лиц без ведома или согласия производителя.

Компания Honeywell заявила, что не поставляет никакого оборудования, деталей или продукции ни одной компании в России и "активно работает над выявлением и прекращением любого возможного перенаправления нашей продукции в Россию через третьих сторон".

В Rolls-Royce заявили, что они не ведут бизнес с лицами или организациями, на которые распространяются санкции. "Мы также имеем активную и надежную программу соблюдения санкций, которая включает проверку контрагентов и активный мониторинг и сообщение о подозрительных запросах государственным регуляторам", – сказал представитель.

Что говорят в РФ

Сейчас Россия пытается решить уникальную и "сверхсложную" проблему, заявил в прошлом месяце министр промышленности и торговли Антон Алиханов. "Ни одна другая страна в мире не производит полностью импортозамещенные самолеты", – сказал он.

Уменьшение предложения в авиационной отрасли при условии высокого спроса приводит к росту цен для потребителей. Цены на билеты стабильно росли в течение 2023 и 2024 годов, свидетельствуют данные Росстата.

Тем временем Москва была вынуждена проявить креативность, обратившись к авиакомпаниям из стран Центральной Азии, таких как Казахстан и Узбекистан, с просьбой выполнять внутренние российские рейсы.

Как сообщал OBOZ.UA, в России еще один самолет столкнулся с отказом двигателя в воздухе. Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс из Москвы в Сочи и был вынужден совершить экстренную посадку. Это уже как минимум восьмой такой инцидент с самолетами российских авиакомпаний за месяц и еще достаточно мягкий пример коллапса российской авиации.

