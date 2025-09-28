Москва потеряла влияние в Латинской Америке. Это произошло из-за санкционных пакетов, которые были введены против России после полномасштабного вторжения в Украину.

Видео дня

Впрочем, основными партнерами Кремля до сих пор остаются Куба, Никарагуа и Венесуэла – государства с историческими связями с СССР. Об этом сообщает Службы внешней разведки

"Международные санкции существенно ограничили геополитическое присутствие РФ в Латинской Америке. Инициатива, известная как"Доктрина Примакова", которая предусматривала расширение сотрудничества со странами региона, сейчас воплощается преимущественно через символические дипломатические жесты – обмен делегациями, студенческими программами и встречами на второстепенном уровне", – говорится в сообщении.

Кроме того, санкционная политика также привела к резкому сокращению военно-технического сотрудничества. Россия традиционно поставляла в регион вооружение советского образца, однако война в Украине существенно истощила ее запасы.

За последние годы не зафиксировано никаких масштабных поставок. Зато ряд латиноамериканских стран рассматривает возможность модернизации или полной замены устаревших систем в сотрудничестве с США.

"На фоне ослабления российских позиций Иран и Китай активизировали свою деятельность в регионе. Иран наращивает объемы поставок вооружения, тогда как Китай расширяет научно-военное сотрудничество, укрепляя стратегические связи со странами Латинской Америки", – резюмировали текущую ситуацию в СВР.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия не смогла заручиться достаточной поддержкой среди других стран, чтобы быть избранной в Совет Международной организации гражданской авиации ICAO во время 42-й Ассамблеи организации в Монреале. ICAO состоит из 36 стран; для избрания в Совет организации нужно 93 голосов, однако Россия получила лишь 87 голосов.

Напомним, что сейчас США полностью готовы заместить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу. Сейчас энергетическая отрасль Соединенных Штатов имеет достаточные мощности для обеспечения потребностей европейских государств.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в целом импортировать российский газ (как трубопроводный, так и сжиженный) продолжают 8 стран ЕС: Бельгия, Франция, Греция, Венгрия, Нидерланды, Португалия, Словакия, Испания. В то же время у руководства Евросоюза нет данных о том, где этот газ фактически используется.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!