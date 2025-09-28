Россию не избрали в руководящий орган Международной организации гражданской авиации: что это значит

Страна-агрессор Россия не смогла заручиться достаточной поддержкой среди других стран, чтобы быть избранной в Совет Международной организации гражданской авиации ICAO во время 42-й Ассамблеи организации в Монреале. ICAO состоит из 36 стран; для избрания в Совет организации нужно 93 голосов, однако Россия получила лишь 87 голосов.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига. В свою очередь в Reuters отмечают, что представители России "немедленно призвали к повторному голосованию", однако Ассамблея не прислушалась к призыву.

Реакция на решение ICAO

Министерство транспорта РФ не предоставило Reuters комментариев по поводу решения ИКАО. Поэтому агентство обратилось в Минтранспорт США, ведущей страны в ICAO.

"Они являются самыми агрессивными нарушителями международных соглашений и международных норм. Могли ли мы позволить присоединиться к мировой организации кому-то, кто на самом деле делает воздушное пространство опасным?", – спросил в ответ министр транспорта США Шон Даффи.

Что предшествовало

В России в конце августа еще один самолет столкнулся с отказом двигателя в воздухе. Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс из Москвы в Сочи и был вынужден совершить экстренную посадку.

Причем это был как минимум восьмой такой инцидент с самолетами российских авиакомпаний за месяц.

И это еще достаточно мягкий пример коллапса российской авиации. В других авариях пассажиры платят жизнями за жадность перевозчиков и властей РФ. Из-за санкций и нехватки деталей полеты в России стали опасными, но отказываться от прибыли никто не хочет.

Почему это важно

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал решение ICAO по России "хорошими новостями из Монреаля".

"Россия не была избрана в первую и во вторую группу Совета ICAO.Это позитивное развитие событий – государство, которое ведет полномасштабную агрессию, пренебрегает безопасностью авиации и Чикагской конвенцией, не может определять будущее мировой гражданской авиации", – отметил он.

Сибига добавил, что работа 42-й Ассамблеи ICAO укрепляет глобальную авиационную безопасность, защищает порядок, основанный на правилах, и привлекает агрессора к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, также Андрей Сибига заявил, что страна-агрессор РФ игнорирует любые проблемы ядерной безопасности. Так, на захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС произошло уже десятое отключение электроэнергии, вызванное россиянами. Причем в результате действий России Запорожская АЭС обесточена уже четвертый день.

