С 1 сентября в школах России станет меньше английского языка и больше «скрепов»: что известно

В школах России власти всё больше усиливают пропаганду. В этом году в учебную программу будет введено в три раза больше нововведений, связанных с насаждением "скрепов", чем в прошлом году.

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Об этом сообщили российские СМИ. Изменения коснутся многих предметов: обществознание будут изучать по учебнику под редакцией Медведева, историю – по учебнику, написанному в соавторстве с Мединским, а количество часов иностранного языка сократят.

Что известно

В школах страны-агрессора России начинается пятый учебный год с момента начала полномасштабного вторжения в Украину. Ежегодно в школьную программу внедряется все больше навязывания российских "традиционных ценностей", "патриотической" и идеологической тематики.

В этом году ученикам вводят в три раза больше нововведений, направленных на усиление пропаганды в школах, чем годом ранее, и почти вдвое больше, чем в первые годы войны.

Российские власти в этом учебном году анонсировали семь значительных инициатив пропагандистского характера в школах.

Какие изменения ввели в школах России

Больше всего изменений касается преподавания обществознания. Предмет уберут из программы 8-го класса, преподавать его теперь будут в 9-м и старших классах по новому учебнику, написанному коллективом во главе с помощником президента Владимиром Мединским, а главным редактором стал Дмитрий Медведев.

В учебнике рассказывается о войне с Западом, "традиционных ценностях" и опасности социальных сетей. В 9 классах первые два урока будут называться "Россия – наше священное государство".

Поскольку обществознание перенесли из 8 класса, это позволило увеличить количество часов истории. В 8 и 9 классах школьники будут изучать историю по учебнику, написанному в соавторстве с Мединским.

Количество часов иностранного языка сократят – у школьников будет два урока в неделю, а не три.

Во втором семестре для пятиклассников введут новый предмет "Духовно-нравственная культура России". Его заявленная цель – формирование "традиционных ценностей" через изучение государственных и общественных деятелей, представителей культуры, ученых и военных, в том числе "героев СВО". А через год этот предмет начнут изучать также в 6–7 классах. Этот предмет ввели вместо "Основ духовно-нравственной культуры народов России", который преподавали ранее.

Предмет "Основы безопасности и защиты Отечества" в России разделят на два обязательных курса – "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка". Каждый из них будет преподаваться по 34 часа.

Также в России введут оценки за поведение.

Изначально министр образования Сергей Кравцов говорил, что при выставлении оценок за поведение важным критерием будет участие в "Беседах о важном" и проекте "Движение первых". Однако пока в рекомендациях этого нет.

Внедряется концепция исторического образования в образовательных организациях. В её основу легли идеи советского философа Георгия Щедровицкого, который считал, что людей можно программировать, а сама концепция нацелена на сплочение общества и формирование "патриотически настроенного" поколения молодежи.

Предыдущие изменения в школьной программе

Пропагандистские нововведения внедрялись в школах с первого года вторжения в Украину. В 2022–23 учебном году произошло три ключевых изменения: в школах появились "Беседы о важном", учебная неделя стала начинаться с церемонии поднятия российского флага и исполнения гимна, а в школах начали создавать первичные отделения "Движения первых". Также был введен курс "Введение в новейшую историю" для 9 классов (в том числе о "СВО"), но с 2025 года его перестали преподавать.

В 2023–2024 годах для учащихся 6–11 классов ввели внеклассный курс "Россия – мои горизонты", где изучают темы, связанные с войной. Старшеклассники тогда получили новые учебники истории Мединского, а в уроки ОБЖ вернули военную подготовку.

В российских школах по всей стране появились должности советника директора по воспитанию — проводника пропаганды в учебных заведениях.

В 2024–2025 учебном году предмет "ОБЖ" заменили на "Основы безопасности и защиты родины", в программу которого входит военная подготовка. Также учителям истории и обществознания рекомендовали использовать список "Наши герои", в который включили оккупантов, воевавших в Украине. В некоторых школах появился внеурочный курс "Родина".

В 2025–2026 учебном году обществознание исключили из программы 6 и 7 классов, а освободившиеся часы передали истории. 5–7 классы также перешли на единые государственные учебники по истории.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что на временно оккупированных территориях Украины Россия систематически и целенаправленно использует школы для навязывания детям собственной истории, языка и имперских нарративов. Для учеников готовят новые обязательные предметы, которые полностью искажают историю.

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