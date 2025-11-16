Россияне смогут читать новости только в российском интернете, а общаться в ВКонтакте и Одноклассниках: их отключают от всемирной сети

В России будут отключать граждан от интернета. Такие полномочия получил Роскомнадзор. Теперь государству-агрессору осталось совсем чуть-чуть до момента, когда оно сможет отрезать своих граждан от "внешнего" интернета и загнать во "внутренний". Объясняют это военными угрозами. На самом деле теперь жизнь россиян в сети кардинально поменяется, их будут жестко контролировать.

Россиян загоняют за интернет-поребрик

У россиян становится все меньше доступа до интернета, а также до популярных соцсетей и платформ. Правительство войны все жестче контролирует информацию, а главное – мнение своих же граждан.

А полная блокировка "внешнего" интернета с его соцсетями, платформами, сервисами, информационными сайтами наступит в самое ближайшее время. По крайней мере Роскомнадзор получил права, согласно которым он сможет по своему желанию отключить крупные хостинги, такие как Google или Amazon и т.п.

Они смогут уже без проблем замедлять работу любых платформ. Это делается уже сейчас, например, с Youtube, VPN. Теперь Роскомнадзор уже ни с кем свои решения может не согласовывать.

Таким образом россияне смогут тусить только в ВК, Одноклассниках, Яндексе, MAX, совершать покупки только в российских интернет-магазинах, получать информацию только с проверенных информационных сайтов.

То, о чем когда-то говорил Путин, что они создадут свой "Чебурнет", осуществляется.

Поясняют якобы атаками врагов

Чиновники уверяют граждан, что все делается ради безопасности страны, мол, украинские беспилотники могут воспользоваться российским мобильным интернетом в случае атак. Хотя массовые отключения сети происходят в отдаленных регионах, куда пока украинские беспилотники не долетали.

А массовость отключения уже даже протестирована: летом, например, без мобильного интернета сидели сразу 80 регионов РФ.

Российские чиновники уверяют, что такое управление интернетом – это якобы мировая практика. Например, так поступают во Вьетнаме, Беларуси и Иране. И даже в пример приводят США, где в публичных библиотеках и учебных заведениях отключают сайты, которые нежелательны для несовершеннолетних. Правда, на тотальную блокировку сети в РФ это мало похоже.

Фактически Роскомнадзор получил права интернет-полицейского, который сам будет решать, кого и когда отключать.

Блогеры теряют заработки в интернете

Россияне уже не на шутку возмущены этим. Они вдруг вспомнили про свои права. Например, российские блогеры, которые активно зарабатывали в Youtube, потеряли свои заработки. Давать рекламу российским компаниям в Youtube или Instagram запрещено. А с монетизацией видео у россиян проблемы – власти замедляют Youtube, поэтому просмотры, а с ними и заработки падают.

Так супружеская пара канала "Краски Life" в Youtube Елена и Сергей несколько лет жили в Турции, и решили поехать в оккупированный Крым снимать видео и нахваливать жизни на полуострове.

Но недавно они записали видео, в котором с возмущением рассказывали, что в оккупированном Севастополе невозможно им работать. Настолько ужимают трафик в интернете, что они даже не в состоянии загрузить свои видео.

Сережа даже раз десять упомянул нецензурные слова в адрес неизвестно кого, поскольку имена виновных вслух они произносить боятся. А ведь еще два года назад Елена и Сергей хвастались своей недвижимостью в Крыму, демонстративно выбирали автомобили в салонах. Теперь доход резко упал. А в Турции россиян, оказывается, тоже не жалуют. Поэтому им приходится дешево продавать свою квартиру и сматывать удочки.

Но жить в родной Одессе Сережа уже не может из-за позиции в поддержку России, поэтому им придется существовать на оккупированном полуострове и зарабатывать видео на ВК. А там подписчиков мало, почему-то не хотят даже россияне там ничего смотреть.

И такая судьба постигла очень многих крымских и российских блогеров, которые зарабатывали в Youtube, а нахваливали оккупированный полуостров и Россию.

Россиянам все равно

В последнее время россияне, которые были за рубежом более двух дней, не могут по приезде домой сразу пользоваться мобильным интернетом и отправлять смс. Они должны пройти определенную процедуру верификации – охлаждение сим-карты. Для этого им приходит сообщение, и они по ссылке должны пройти процедуру.

Получается это далеко не у всех. К тому же россиянам запретили передавать свои сим-карты кому-то другому, за это грозит серьезный штраф.

Хотя надеяться, что россияне выйдут с протестами на улицы из-за отсутствия интернета, не стоит. Даже отключение звонков по Telegram и WhatsApp жители РФ восприняли спокойно. 36% опрошенных платформой Superjob согласились с действиями правительства. 48% сказали, что недовольны таким решением.

Среди противников больше мужчин и молодежи. Оставшимся 16% все равно.

Так и по отношению к запрету интернета – пожилые россияне не захотят связываться с VPN или искать альтернативу и будут читать все, что им подсунут в российском "интернете".

Даже к фактическому запрету Youtube большая часть россиян осталась равнодушной. По данным агентства Mindscapes, 35% опрошенных сказали, что их тревожит перспектива блокировки сервиса, 34% ответили, что им все равно, 31% отнеслись нейтрально.