'Россия уже фактически ведет разведку боем на территории Польши': Бессмертный объяснил, что это означает для Европы

Вторжение российских дронов в Польшу было не случайностью, а спланированной операцией России для проверки систем противовоздушной обороны НАТО и создания информационного повода для собственной агрессии. Кремль фактически ведет разведку боем на территории Альянса, а вопрос уже стоит не в том, решится ли Москва атаковать НАТО, а когда это произойдет.

Отсутствие слаженного взаимодействия между Украиной, Польшей и НАТО позволило беспилотникам добраться до целей, хотя их можно было уничтожить еще на украинской границе. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал украинский дипломат, народный депутат ІІ, ІІІ, IV и V созывов Роман Бессмертный.

Агрессия против Польши была прогнозируемой

По мнению Бессмертного, налет дронов РФ на Польшу был вполне прогнозируемым.

"Первое и очевидное: этот шаг был вполне прогнозируемым. Все понимали, что он произойдет, тем более накануне учений "Запад-2025". Россия всегда ищет зацепку, чтобы объяснить собственные агрессивные действия", – сказал дипломат.

Он указал на удар по Израилю по офису ХАМАС в Катаре – именно он стал поводом для атаки россиян на Польшу, считает Бессмертный.

"Потому что дальше мы услышим стандартное оправдание: "Ну, если Израиль бьет по ХАМАС в Катаре, то почему Россия не может бить по инфраструктуре в Польше, которая помогает Украине?" Это сейчас активно готовят для информационного пространства – особенно для соцсетей. Называть это можно как угодно: провокация, диверсия, "сигнал". Но суть одна: операция была четко спланированной", – сказал дипломат.

Цели атаки на Польшу

По его словам, первой целью атаки была разведка реакции систем ПВО и ПРО, а также авиации НАТО.

Вторая – попытка нанести реальный ущерб там, где получится.

"И хоть большинство аппаратов были "Геранями", а лишь часть "Шахедами", назначение было понятным. Все это – подготовка к войне. Россия уже фактически ведет разведку боем на территории Польши. Поэтому все эти колебания – "нападет или не нападет Россия на НАТО", "рискнет или не рискнет атаковать Европу" – это пустая трата времени", – заявил Роман Бессмертный.

Он подтвердил, что вопрос уже не в том, нападет ли РФ на НАТО, а в том, когда это произойдет.

"Россия это сделает. И к этому надо быть готовыми. Меня сейчас больше всего интересует взаимодействие польского и украинского штабов, а также Украина – НАТО. Почему? Потому что эти беспилотники зашли с нашей стороны. Их легко можно было отследить и стратифицировать. И действительно – их заметили, еще когда они изменили курс над территорией Украины. Это было очевидно: они обходили наши радары", – рассказал политик.

Если бы взаимодействие было "идеальным" – если бы Украина имела достаточно систем ПВО и ПРО, российские дроны, летевшие на Польшу, можно было бы сбить еще на восточной границе, добавил он.

"Это прямой аргумент в дискуссии. Потому что вместо этого мы видим, как в воздух поднимается авиация Болгарии, Румынии, Польши, Литвы, скандинавов. Поднялись даже немецкие истребители", – сказал Роман Бессмертный.

В ЕС и НАТО не осознают масштабов угрозы

Ключевым является то, что российская атака продемонстрировала: поведение президента США Дональда Трампа и части европейских "скептиков", вроде премьера Венгрии Виктора Орбана, свидетельствует об одном – они до сих пор не осознают масштаба опасности.

"А опасность уже не просто над Европой или НАТО, а над всем миром. И она имеет конкретное имя – Россия", – сказал Бессмертный.

Если бы на Западе действительно осознавали масштаб угрозы, российские дроны "надо было сбивать еще на восточной границе Украины" – это бы значительно облегчило ситуацию, говорит дипломат.

Украина должна быть интегрирована в европейскую и евроатлантическую систему безопасности.

"И это кардинально меняет подход, потому что становится понятно, зачем все это делается. Идет работа над тем, чтобы разместить силы гарантии безопасности на нашей территории, усилить оборонно-промышленный комплекс, нарастить помощь. Логика проста и абсолютно математическая: провоцируют нас – европейцев, а мы не можем кому-то отдать ПВО или ПРО, потому что сами в них остро нуждаемся. Но действовать здесь надо мудро, скоординировано, не тратя избыточных ресурсов на второстепенные цели", – сказал он.

Политик указал, что российский дрон пробил крышу дома в Польше, но не взорвался, "потому что взрываться нечему".

"Назначение этой акции видно невооруженным глазом. Она опасна тем, что открывает – тестирует НАТО и Польшу на способность реагировать. Но в то же время это и полезный урок: теперь понятно, как надо действовать европейцам, полякам, НАТО и Соединенным Штатам", – подытожил Роман Бессмертный.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным немецких СМИ, по меньшей мере пять российских дронов были направлены на логистический хаб в Жешуве, один из важнейших транзитных пунктов для поставок оружия в Украину. Кроме того, два беспилотника залетели в небо Литвы, о чем публично не сообщалось.

