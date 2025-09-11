Массированная атака России на Польшу имеет несколько ключевых факторов, но Трамп и часть Европы все равно не осознают масштабов опасности. Интервью с Бессмертным

Премьер-министр страны Дональд Туск официально подтвердил, что на польскую территорию залетели именно российские БПЛА, а их уничтожение над страной – первый подобный случай на территории НАТО и, вероятно, "масштабная провокация". Вооруженные силы страны признали, что "это акт агрессии, беспрецедентное нарушение их воздушного пространства". Фактически после сбития "объектов" над Польшей мы имеем новый этап в войне российского диктатора не только против Украины, но и Европы. Высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел Кая Каллас также отреагировала на российскую атаку по Украине и вторжение российских дронов в Польшу, отметив, что "мы стали свидетелями самого серьезного нарушения европейского воздушного пространства Россией с начала войны, и есть признаки, что оно было преднамеренным, а не случайным".

Польское издание Rzeczpospolita после этой атаки пишет, что украинцы говорят с начала войны: "тот факт, что Россия отправила более десятка беспилотников в сторону Польши, свидетельствует о том, что Кремль воспринимает нынешнее давление Запада на Москву как слабость, а не силу. Что еще Владимиру Путину нужно сделать, чтобы доказать, что развязанная им война – это не только Донбасс и не только Киев? Нужны вторичные санкции о которых говорит Трамп, конфискация активов и другое давление".

Однако будет ли усилено давление и меняет ли действительно политическую ситуацию тот факт, что многочисленные дроны РФ представляли угрозу безопасности Польши, пока не известно. Дональд Туск в парламенте отметил, что "учитывая ситуацию, консультации союзников приняли форму официального запроса на активацию статьи 4 Договора о НАТО", которая гласит: "договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из договаривающихся сторон окажутся под угрозой". То есть опять "консультации и изучение степени угрозы". При этом в НАТО уже заявили, что не считают вторжение дронов в Польшу нападением, пишут западные СМИ. В то же время более двух десятков ударных дронов, это уже, кажется, даже не тестирование, а испытание на прочность и не 4, а 5 статьи НАТО.

Таким показательным ударом Путин ставит в непростую ситуацию не только Польшу, ЕС и НАТО, Дональд Трампа также попал в очень сложное положение. Массовый дронопад в Польше трудно "замести под ковер", на него надо реагировать и лучше не словами о том, что "Владимир стремится к миру и никогда не нападет на Европу пока я президент".

Кажется, американский лидер, умиротворением Путина и попыткой заключить с ним выгодную сделку, просто загнал себя в тупик и не знает что делать дальше, продолжая ходить по кругу. В очередной раз заявив, что Россия затягивает решение по Украине, хотя он ожидал, что это будет "самая простая" из войн. Опять отметил, что имеет хорошие отношения с Путиным, что вскоре собирается поговорить в очередной раз с ним, но каждый раз, когда намечается прорыв, Россия наносит новый удар чем он не доволен. Трамп вновь говорит, что готов приступить ко "второму этапу" санкций против России и принять участие в гарантиях безопасности для Украины, но без деталей.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– Беспрецедентная атака российских БПЛА на Польшу. Не кажется ли вам, что речь уже не просто о "тестировании" пятой статьи НАТО, а об откровенной проверке ее реальной прочности? В общем – ЕС, НАТО и Трамп теперь в сложном положении – как реагировать и действовать дальше. Путин явно подготовил ему "сюрприз" этой атакой на Польшу. Этот массированный "дронопад" отнюдь не случайный.

– Первое и очевидное: этот шаг был вполне прогнозируемым. Все понимали, что он произойдет, тем более накануне учений "Запад-2025". Россия всегда ищет зацепку, чтобы объяснить собственные агрессивные действия. И здесь стоит вспомнить удар по офису ХАМАС – именно он стал поводом для российской атаки на Польшу. Потому что дальше мы услышим стандартное оправдание: "Ну, если Израиль бьет по ХАМАС в Катаре, то почему Россия не может бить по инфраструктуре в Польше, которая помогает Украине?" Это сейчас активно готовят для информационного пространства – особенно для соцсетей.

Называть это можно как угодно: провокация, диверсия, "сигнал". Но суть одна: операция была четко спланированной. Во-первых, разведка реакции систем ПВО и ПРО, а также авиации НАТО. Во-вторых, попытка нанести реальный ущерб там, где получится. И хотя большинство аппаратов были "Герани", а лишь часть "Шахеды", назначение было понятно. Все это – подготовка к войне. Россия уже фактически ведет разведку боем на территории Польши. Поэтому все эти колебания – "нападет или не нападет Россия на НАТО", "рискнет или не рискнет атаковать Европу" – это пустая трата времени.

– То есть вопрос стоит уже не "или", а "когда"?

– Именно так. Россия это сделает. И к этому надо быть готовыми. Меня сейчас больше всего интересует взаимодействие польского и украинского штабов, а также Украина–НАТО. Почему? Потому что эти беспилотники зашли с нашей стороны. Их легко можно было отследить и стратифицировать. И действительно – их заметили, еще когда они изменили курс над территорией Украины. Это было очевидно: они обходили наши радары.

Вот если бы взаимодействие было идеальным, если бы Украина имела достаточно систем ПВО и ПРО, эти дроны можно было бы сбить еще на восточной границе. Это прямой аргумент в дискуссии. Потому что вместо этого мы видим, как в воздух поднимается авиация Болгарии, Румынии, Польши, Литвы, скандинавов. Поднялись даже немецкие истребители. И вот здесь ключевое: эта атака продемонстрировала, что поведение Трампа и части европейских "скептиков", вроде Орбана, свидетельствует об одном – они до сих пор не осознают масштаба опасности. А опасность уже не просто над Европой или НАТО, а над всем миром. И она имеет конкретное имя – Россия.

– Столько лет войны, и они до сих пор не понимают реальности, которая уже висит над головами?

– Если бы они действительно осознавали масштаб угрозы, я не говорю о какой-то "схоластике" или состоянии прострации, а именно понимали все до конца – то эти дроны надо было сбивать еще на восточной границе Украины. Это бы значительно облегчило ситуацию. Украина должна быть интегрированной в европейскую и евроатлантическую систему безопасности. И это кардинально меняет подход, потому что становится понятно, зачем все это делается.

Идет работа над тем, чтобы разместить силы гарантии безопасности на нашей территории, усилить оборонно-промышленный комплекс, нарастить помощь. Логика проста и абсолютно математическая: провоцируют нас-европейцев, а мы не можем кому-то отдать ПВО или ПРО, потому что сами в них остро нуждаемся. Но действовать здесь надо мудро, скоординировано, не тратя избыточные ресурсы на второстепенные цели.

Посмотрите: дрон пробил крышу, но не взорвался, потому что взрываться нечему. Назначение этой акции видно невооруженным глазом. Она опасна тем, что открывает – тестирует НАТО и Польшу на способность реагировать. Но в то же время это и полезный урок: теперь понятно, как надо действовать европейцам, полякам, НАТО и Соединенным Штатам.

– Эта атака на Польшу может подтолкнуть наших западных партнеров к реальному решению? Речь идет о закрытии неба над Украиной или хотя бы частью страны. Тема существует с самого начала войны. В рамках "коалиции желающих" обсуждается такой шаг, но все пока на уровне разговоров и останется. Два десятка российских дронов на территории Польши заставит действовать?

– Абсолютно. И средства для действия есть, особенно против баллистики. Система Aegis работает в трех фазах: во время старта ракеты, на ее пиковой точке и во время спуска к цели. То есть баллистику перехватить можно. С крылатыми ракетами сложнее – они идут очень низко, их траектория часто скрывается за рельефом. Это требует дополнительных сенсоров. Но на территории Украины это легче – степная равнина. Поэтому и здесь решение возможно. Относительно беспилотников – совсем другая история. Они маневренные, скорости комбинированные, и главное: средства их поражения в десятки раз дороже, чем сам дрон. Получается абсурд: тратить сотни миллионов на то, чтобы сбивать пластмассовую "коробку" за пару тысяч. Отсюда потребность в другом, более адекватном подходе.

В общем, такие решения надо было принимать еще много лет назад. Но очевидно, что все время не хватало политической воли. Будем надеяться, что нынешние события станут толчком. Потому что разве надо ждать, пока дрон прилетит уже на порог, чтобы начать сбивать? Когда его можно уничтожить еще в зоне контроля.

– Относительно реакции Дональда Трампа. Он отказался комментировать это чрезвычайное событие по горячим следам, но ведь очевидно, что Путин поставил его в неудобное положение этой атакой. Теперь ему труднее повторять свою любимую мантру, что "Владимир хочет мира, только личные проблемы с Зеленским мешают этого достичь".

– Последние дни для Трампа были одним из самых тяжелых. Во-первых, решение комиссии Палаты представителей обнародовать материалы из файлов Эпштейна: этот груз висел над ним целый день. И он вел себя, извините за сравнение, как большой медведь, который не знает, куда деваться. Добавьте к этому историю в Северной Каролине с убийством украинки. Сначала он нес полную чушь, потом не поняли, что именно ему советовать, и только с третьей попытки он хоть как-то выпутался. Логично, что вчера он избегал каких-либо прямых комментариев. Думаю, сегодня, где-то после 16–17 часов, когда он будет иметь подготовленную позицию, что-то скажет. Но сейчас Трамп выглядит как "лягушка, по которой трактор прошелся". Путин его прижимает и методично раздавливает. Если Трамп этого не поймет, давление будет только расти.

– Кажется, Путин в очередной раз размазывает Трампа в публичном поле, но понимает ли это американский президент?

– Проблема в том, что Трамп воюет словом, он заполняет эфир. А Путин бьет тем же инструментом, но в разы громче. Посмотрите: "файлы Эпштейна", атака на Польшу – все это резонансные провокации, которые еще и совпадают с прогнозами. Если во время "Запад-2025" произойдет несколько таких атак, все скажут: тебя же предупреждали, ты же знал, почему ты ничего не сделал? Это еще больше будет давить на него. Да, он опытный в политике, но годы берут свое, видно, как он рефлексирует. Это сводит его к крайним эмоциям, а значит, и к импульсивным решениям – как во внутренней, так и во внешней политике.

Главное сейчас – чтобы европейцы с Украиной стали рядом не только политически, но и технологически и военно. Украинские Вооруженные силы должны быть составляющей европейской безопасности, а европейские – стоять рядом с нашими. Только так можно адекватно реагировать на обострение. И оборонно-промышленный комплекс надо формировать общий, а не распылять ресурсы.

– Если возвращаться к Трампу: его последние заявления звучат так, будто он в тупике. Он не знает, что делать с войной или и не знал с самого начала?

Вы абсолютно правы, он и не знал, и не знает, что делать. Блуждал в догадках и продолжает блуждать. Проблема в другом: американские министерства – финансов, транспорта, энергетики – давно подготовили соответствующие шаги. И сейчас они синхронизируются с Европой, готовы к реализации. Но здесь упираемся в характер Трампа. Я не верю, что нарцисс, рецидивный нарцисс, каким он является, способен принять позицию подчиненного. Даже если это министры, которые предлагают вполне рабочие решения. Он воспринимает их только как "обслугу". Поэтому и выход один: давление, которое может прийти или от Конгресса, например, через процедуру импичмента, или от общества. Скоро планируется массовая акция "Без короля" в США. Кто-то пишет о сентябре, кто-то об октябре. Скорее всего, 18 октября, потому что такое событие надо готовить. Выйдут десятки миллионов людей. Вот это может повлиять.

Европу он давно "списал" в своей голове, мечтает ее развалить. А вот Путин, Ким Чен Ын, Си Цзиньпин – это его "друзья" и авторитеты. Поэтому против них он не пойдет активно. Давить на него надо еще и информационно. Ведь среда, которую он потребляет – New York Post, лояльные блогеры – должна создавать давление. Это единственный способ. Потому что ждать ума и адекватности от Дональда Трампа сейчас – бесполезно.

– Накануне США и Евросоюз в Вашингтоне консультировались по санкциям, замороженных активов РФ и других шагов по давлению на Москву. Получается зря и никакого ощутимого результата мы не подержим? При этом Financial Times сообщает, что Трамп готов поднять цену для покупателей российской нефти на 100% — даже для Китая, но при условии, что Европа откажется от нее на все 100%. И только тогда американцы, возможно, подключатся.

– Для Европы это не проблема. Это скорее риторическая фигура, чем реальный аргумент. Если разобрать структуру этого "миллиарда", то две трети – это Венгрия и Словакия. Этот вопрос решаемый. А насчет сжиженного газа — ему же прямо сказали: поставляй в Европу. Ему сказали на следующий день после победы: у нас на 100 миллиардов контрактов на LNG, меняй направление, мы готовы покупать. Нет. Так для кого это сказано? Для того, чтобы сотрясать воздух.

Европа готова синхронно вводить санкции. А он ищет информационные поводы, чтобы ничего не делать, а не способы действовать. Рабочая группа уже отработала с Минфином, Минэнерго, Минтрансом соответствующие механизмы. Сейчас вопрос только в одном: США пойдут на этот шаг или нет. Европа готова.

– Если вернуться к войне Путина против Европы и НАТО: США планируют сократить финансирование военных программ, подготовки и помощи странам, которые могут стать объектом российской агрессии. Прежде всего это страны Балтии – Литва, Латвия, Эстония. Разве это не сигнал Путину, что ему уже открывают двери, что можно "почувствовать запах крови"? Ведь речь идет не только о сотнях миллионов долларов, главное здесь политический сигнал.

– Обратите внимание: неделю назад президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен облетела страны Центральной Европы. Речь шла именно об этом. Америка сворачивает финансирование — мы берем на себя. Ситуацию затормозила встреча президента Польши Кароля Навроцкого с Трампом, который тогда сказал: "Мы войска не выводим, мы готовы даже увеличить контингент". Никто не обратил внимания на подтекст: если вы оплачиваете – мы добавляем войска. Только платите. И эта позиция не изменилась.

– То есть, вопрос только в финансах?

– Именно так. "Финансируйте – мы не забираем никого". И так было, и так остается. Урсула фон дер Ляйен во время визита заверила: все деньги на содержание восточного фланга забюджетованы. Они есть. Европейцы еще с зимы ассигновали эти средства, потому что не верили в постоянство американского присутствия. Поэтому и видим, что Бундесвер спешит с набором, почему даже говорят о восстановлении всеобщей воинской обязанности. Потому что уже понятно: немецкие войска стоят в Балтии, дальше — Румыния, Венгрия. Они расширяют присутствие. Для Европы это не сюрприз – все знали, что так будет.

Теперь главный вопрос к американцам: хорошо, вы не хотите финансировать, а что с поставками оружия? Возьмем "Patriot" – это год-полтора на выполнение контракта. Очередь огромная, а производственные мощности не растут. Европейцы уже делают все, чтобы обеспечить себя самостоятельно. До 1 января у них не будет проблем с ракетами для "Петриотов", они будут их производить сами. Но пусковые установки до сих пор производятся в США. То есть есть масса нюансов, которые надо учитывать. А Трамп это использует, чтобы греметь и предъявлять претензии европейцам. Создается впечатление хаоса, "раздрайда". Я подчеркну: в Европе никто не верит в постоянство Трампа как союзника. Европейцы понимают: надо полагаться на себя. Но это не переключается в один день. Дальновидного видения у него нет. Он далек от нынешней реальности.

Единственный шанс для Европы сейчас – максимально помогать Украине. Максимально, даже сверх возможности. Все ресурсы надо направить на ПВО, ПРО, боеприпасы, логистику. И одновременно готовиться к тому, что придется становиться рядом с украинским воином. Другого пути нет.